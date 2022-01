Európsky súd pre ľudské práva nevyhovel sťažnostiam Harabina a Lipšica

Obaja sa sťažovali, že sa nemohli zúčastniť na konaní pred Ústavným súdom.

BRATISLAVA. Európsky súd pre ľudské práva nevyhovel sťažnostiam exšéfa Najvyššieho súdu SR Štefana Harabina a terajšieho špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica.

Obaja sa sťažovali, že sa nemohli zúčastniť na konaní pred Ústavným súdom SR.

Informoval o tom Peter Bubla z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neprijateľná Harabinova sťažnosť

"Sťažnosť Harabin proti Slovenskej republike Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil za neprijateľnú pre zneužitie práva na podanie sťažnosti," uviedol Bubla.

Dôvodom bolo, že Harabin po podaní sťažnosti neinformoval o zastavení konania, ktorého sa sťažnosť týkala.

"Keďže informácie sa týkajú samotného jadra prípadu, takéto konanie bolo podľa Európskeho súdu pre ľudské práva v rozpore s účelom práva na individuálnu sťažnosť," informovali z ministerstva.

Lipšic neutrpel ujmu

V Lipšicovom prípade Európsky súd pre ľudské práva odmietol sťažnosť z dôvodu, že "sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu".

Tiež namietal, že sa nemohol zúčastniť na konaní pred Ústavného súdu, hoci sa týkalo jeho občianskych práv a záväzkov.

Vláda argumentovala, že Lipšicova neúčasť na konaní pred Ústavného súdu nemala žiadny negatívny dosah na právo hájiť jeho občianske práva a záväzky pred všeobecnými súdmi.

"Európsky súd pre ľudské práva argumenty vlády uznal, poukazujúc na to, že všeobecné súdy napokon na rozdiel od predchádzajúcich záverov stanovili, že sťažovateľ vôbec nezasiahol do osobnostných práv žalobkyne a že sťažovateľ nenamietal, že by utrpel inú ujmu než to, že musel v stave neistoty viesť spor ďalšie tri roky," podotkol Bubla.