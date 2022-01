Remišová považuje Za ľudí za stabilnú stranu s potenciálom rastu

Líderka Za ľudí by rozkol a spor s ministerkou Kolíkovou vyriešila oveľa skôr.

BRATISLAVA. Strana Za ľudí je stabilná, má stovky členov a nerozpadla sa. Vyhlásila to íderka strany a vicepremiérka Veronika Remišová.

Strana má podľa nej aj vysoký potenciál rastu. Skonštatovala tiež, že nedávny rozkol v strane by spätne riešila oveľa skôr.

"Dnes by som to už ukončila oveľa skôr, bolo by to lepšie pre stranu aj pre členov. Niektorí chronickí vyvolávači konfliktov, ktorí mali za sebou už zopár rozkolov v iných stranách, už boli dávno rozhodnutí a len si hľadali zámienku a vyvolávali nezmyselné konflikty," povedala Remišová.

Kolíkovú vníma rovnako ako iných kolegov

Podotkla, že o väčšine odídencov už takmer nepočuť a že v SaS, kde aktuálne pôsobia, vydržia nanajvýš do volieb. Ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú vníma rovnako ako iných kolegov z vlády.

Podotkla, že to neznamená, že sa o Kolíkovej návrhoch nesmie diskutovať. Pluralitnú a otvorenú diskusiu označila vicepremiérka za dôležitú hodnotu demokracie.

Priestor pre rast strany

Remišová tvrdí, že strana Za ľudí má potenciál rastu. Vyplynúť to malo podľa jej slov z nedávneho prieskumu, ako aj z toho, že ľudia oceňujú "protikorupčnú nepopulistickú politiku zdravého rozumu" strany i dodržiavanie sľubov.

Pripomenula viaceré zmeny, ktoré sa strane podarilo presadiť, i postoj k povinnému očkovaniu.

Podotkla, že rast percent počas pandémie zaznamenal najmä líder Smeru Robert Fico, ktorý podľa nej "zneužíva strach, neistotu a únavu ľudí z pandémie".

Vicepremiérka tvrdí, že strana Za ľudí nestojí na jednej osobnosti. Považuje za logické, že predsedu, obzvlášť ak zastáva funkciu v exekutíve, vždy vidieť najviac.

V strane podľa jej slov funguje viacero úspešných osobností, napríklad Dušan Velič, Tomáš Meravý, Obaidullah Mir či poslanci Národnej rady (NR) SR zo strany.

"Médiá dávajú veľmi málo priestoru novým, neopozeraným tváram, napriek tomu, že robia prospešné veci," uviedla s tým, že pokiaľ neurobí niekto niečo šokujúce či nenapíše vulgárny status, nie je pre médiá zaujímavý.

Na otázku, či by v prípade nízkych preferencií išla do parlamentných volieb na kandidátku OĽANO, reagovala, že to nie je téma dňa.

Vyhlásila, že strana sa sústredí aktuálne na presadzovanie svojho programu, reformy, boj proti korupcii a riešenie ďalších tém.

Posadnutosť sledovaním percent počas volebného obdobia podľa nej kazí politiku, pretože politici presadzujú to, čo im zvýši percentá, a nie to, čo je pre krajinu správne a prospešné.