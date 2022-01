Smer chce v spojených voľbách spolupracovať s Hlasom a SNS

Mená kandidátov plánujú predstavovať aj v rámci podujatí k MDŽ.

KOŠICE. Základom dobrého výsledku v tohtoročných spojených komunálnych voľbách a voľbách do vyšších územných celkov by mala byť spolupráca troch strán, a to Smeru, mimoparlamentného Hlasu a SNS.

Na piatkovej tlačovej konferencii v Košiciach to povedal líder opozičného Smeru Robert Fico s tým, že nevylučuje spoluprácu ani s ďalšími politickými stranami. Predpokladá, že prvé mená kandidátov budú známe v marci.

Smer má podľa jeho slov eminentný záujem, aby sa v uvedených voľbách spájali opozičné sily, čo deklaroval na krajskej rade strany v Prešove a urobiť tak plánuje aj v Košiciach.

„Nie sme strana, ktorá by mala vo zvyku kohokoľvek vylučovať z možnej spolupráce,“ povedal s tým, že niektoré okresy v Prešovskom kraji už avizovali spoluprácu napríklad s mimoparlamentným KDH.

„V Košickom kraji bude aktívne pôsobiť Maďarská koalícia, možno aj tu dôjde k nejakej dohode v niektorých okresoch,“ dodal.

Spojeným krajským a komunálnym voľbám Smer pripisuje veľký význam najmä z dôvodu očakávanej vyššej volebnej účasti než doposiaľ.

„My vieme, že pokiaľ nebudeme mať zastúpenie v mestách, obciach a župách, tak ťažko môžeme hovoriť o funkčnej strane,“ doplnil Fico.

Mená kandidátov, ktorí budú v danom čase známi, plánujú začať postupne predstavovať aj v rámci vybraných podujatí k Medzinárodnému dňu žien, ktorých chce Smer-SD v rámci Slovenska zorganizovať 32.