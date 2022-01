Heger prestáva Žilinkovi rozumieť, s krajinami ako Rusko by neoslavoval

Premiér upozornil aj na riziká zmeny ústavy v súvislosti s referendomi.

BRATISLAVA. Premiér Eduard Heger (OĽANO) upozorňuje na riziká pri doplnení Ústavy SR o možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR aj referendom.

Obáva sa častého opakovania volieb a zneužívania tejto možnosti populistami. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Poukázal na to, že v období krátko po voľbách vlády nastavujú svoje ďalšie fungovanie či plány a krátko pred voľbami zas prebieha kampaň. Aj vzhľadom na to by podľa neho nedokázali jednotlivé vlády nič poriadne urobiť.

OĽANO sa za okrúhly stôl neposadí

V súvislosti s predložením návrhu na zmenu ústavy do parlamentu zo strany koaličného poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) uviedol, že predkladanie návrhov bez súhlasu koaličnej rady naštrbuje vzťahy medzi partnermi.

"V koalícii máme pravidlo, myslím si, že je dobré, že sa vždy dohodneme na tom, kto čo podá do parlamentu. Aj v minulosti boli návrhy, ktoré to nerešpektovali a spôsobuje to vždy naštrbenie vzťahov. Aj tento krok poslanca je tým istým krokom," povedal.

Čo sa týka obsahu zmien, podčiarkol potrebu kvalitnej a odbornej diskusie. Naďalej nevidí dôvod na to, aby sa hnutie OĽANO zúčastnilo na okrúhlom stole, ktorý v súvislosti s referendom o predčasných voľbách zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Oslavy s pochybnými osobami

Heger reagoval aj na kritiku generálneho prokurátora obrannej dohody s USA a tiež jeho účasť na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry v Moskve. Žilinkovi prestáva rozumieť a nechápe, prečo chce byť „štítom v rukách opozície".

Úlohou generálneho prokurátora je podľa predsedu vlády dohľad nad zákonnosťou a zahraničná politika je kompetenciou ministra zahraničia alebo prezidentky.

„S krajinami, ktoré majú problémy s rešpektovaním základných práv a slobôd, ktoré eskalujú vojenské napätie alebo narúšajú územnú celistvosť inej krajiny, by sme podľa mňa nemali oslavovať," povedal Heger.

Zároveň sa pýta, či sa Žilinka s ruským generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom rozprával o tom, prečo sa dostal na sankčný zoznam Európskej únie a čo s tým chce urobiť.

„Mali sme tlmočiť tie pozície a výhrady Európskej únie k postupom a rozhodnutiam, pre ktoré bola daná osoba zaradená na sankčný zoznam," skonštatoval premiér.

Heger zároveň povedal, že na oslavách v Moskve bol okrem slovenského generálneho prokurátora z krajín EÚ len slovinský. „Iné krajiny tam poslali výrazne nižších zástupcov," dodal predseda vlády.

Slovensko má lepšie podmienky ako okolité krajiny

Slovensko v rámci obrannej dohody so Spojenými štátmi americkými vyrokovalo lepšie podmienky ako okolité štáty, uviedol Heger. Zároveň doplnil, že Slovensko bolo poslednou krajinou na východnej hranici NATO, ktorá takúto dohodu nemala.

„Slovensko ako jediná krajina má mať jednoznačne zadefinovanú kategóriu, že sa budú oznamovať trestné činy (vojenského personálu USA, pozn. SITA), pri ktorých je trestná sadzba do troch rokov. Čiže, aj tie malé," vysvetlil Heger.

Zároveň uviedol, že lepšie podmienky v porovnaní s okolitými krajinami boli aj dôvodom, prečo dohodu bez problémov schválila vláda.

Premiér zároveň pripomenul, že na Slovensku momentálne pôsobí 20 až 30 ruských vojakov, ktorí sa starajú o štyri stíhačky MIG.

„Títo vojaci majú voľný pohyb po Slovensku a stojí nás to 50 miliónov eur ročne," zdôraznil. Pripomenul tiež, že to bola predchádzajúca vláda, ktorá kúpila z USA stíhačky v hodnote dve miliardy eur.

„A tie stíhačky musia pristávať tuto niekde na Slovensku, keďže majú obsluhovať vzdušný priestor. Tak tie letiská (Sliač a Kuchyňa, pozn. SITA) bude treba opraviť," uviedol Heger s tým, že na letiská dostane Slovensko v rámci podpisu dohody od Američanov 100 miliónov eur.

Predseda vlády zároveň vylúčil, že by zámer uzavrieť dohodu s USA súvisel s aktuálnym zvýšeným napätím medzi NATO a Ruskom. „Rokovali to štyri vlády dve volebné obdobia," dodal.

O rodičovskom bonuse budú ešte diskutovať

Premiér nepovedal, či sa koalícia dohodne na reformách aj bez dlhovej brzdy a rodičovského bonusu, naďalej však vidí nádej a verí v politický kompromis.

V súvislosti s rodičovským bonusom poznamenal, že s ministrom práce Milanom Krajniakom (Sme rodina) viackrát hovorili. Chce, aby sa o téme riadne dodiskutovalo a povedalo sa, či na to peniaze v rozpočte sú.

Osobne nevidí priestor na rezervu v číslach, ktoré mu Krajniak predložil. "Tie čísla nie sú skutočným zdrojom pre rodičovský bonus," podčiarkol Heger a poukázal aj na vyjadrenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Priestor na vytvorenie dohody vidí aj pri reforme justície pri tzv. súdnej mape z dielne rezortu spravodlivosti.

"Ministerka spravodlivosti si neustrážila míľniky a dostala nás do rizika, budeme musieť veľmi intenzívne rokovať s Európskou komisiou o tom, ako naložiť s touto situáciou," povedal v súvislosti s financiami z fondu obnovy. Dodal, že nedorokované veci sa musia dotiahnuť a verí v ochotu v koalícii.