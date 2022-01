Sulík považuje návrh na disciplinárne stíhanie Žilinku za prehnaný

Robí to hanbu, išiel tam ako jediný z krajín EÚ, povedal líder SaS.

BRATISLAVA. Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík by na mieste generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska nechodil.

Jeho disciplinárne stíhanie by však nepodporil, návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) v tomto smere považuje za prehnaný. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

"Ja by som tam nechodil. Robí to hanbu, išiel tam ako jediný z krajín EÚ. Nemyslím si, že by to bolo vhodné," povedal Sulík.

Zdôraznil však, že Žilinka na druhej strane neurobil nič zakázané. Priznal však, že generálny prokurátor ho sklamal, súhlasí s vyjadrením premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý povedal, že Žilinkovi prestáva rozumieť.

Na otázku, či má Žilinka jeho dôveru, Sulík odpovedal, že je to irelevantná otázka, pripomenul, že na tento post bol riadne zvolený.

Nebude rokovať o predčasných voľbách

Sulík tiež uviedol, že sa nezúčastní na okrúhlom stole k otázke zmeny Ústavy SR v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, ktorý inicioval predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina).

Považuje to za zbytočné. V strane SaS podľa jeho slov o tomto ešte nehovorili a nevie, či tam vôbec niekoho pošlú.

Obrannú dohodu by mal preskúmať Ústavný súd

Sulík ďalej povedal, že by osobne dal posúdiť Ústavnému súdu SR dohodu o obrannej spolupráci medzi Slovenskom a Spojenými štátmi americkými. Dodal, že ide o právomoc prezidentky SR a bude len na nej, ako sa rozhodne.

„V zásade si myslím, že je dobré o tom diskutovať a zobrať ľuďom obavy a vysvetliť im, že ktorý článok o čom hovorí,“ povedal Sulík v súvislosti so zvolaním mimoriadnej schôdze parlamentu týkajúcej sa návrhu dohody s USA, ktorú zvolala opozičná strana Smer – sociálna demokracia.