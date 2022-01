Európa pre neho bola primalá. Sochár našiel svoje miesto v Hollywoode

Prečo počujeme sirény? Do zanedbanej bratislavskej záhrady sa opäť vráti život. Slovensko spustilo očkovanie detí. Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. Len minimum žien ohrozených sexuálnym násilím vyhľadá pomoc. Nová definícia znásilnenia a vyššie tresty sú podľa odborníčky dobrým krokom k zmene: Sex without consent means rape. New definition proposed in Slovakia

2. Aj vy sa čudujete prečo niektoré piatky húkajú sirény? Prinášame vysvetlenie: Why sirens go off in Slovakia on some Fridays

3. Slovensko rozbehlo očkovanie detí. Šanca návratu k obyčajnému životu, ktorú prináša, môže zlepšiť aj ich duševné zdravie, zhodujú sa odborníci: Covid-19 vaccinations start for young kids as Omicron wave begins to hit

4. V minulosti v nej oddychovali pacienti moderného sanatória, no časom začala chátrať. Do zanedbanej Kochovej záhrady v Bratislave sa však opäť vráti život: Bratislava’s exquisite healing garden goes on the mend

5. Presné miesto, kde obesili Jánošíka, ostáva zahalené tajomstvom. Na Liptove sa však rozhodli postaviť repliku šibenice, ktorá stojí na mieste, kde sa údajne mohla v minulosti nachádzať: Liptovský Mikuláš commemorates Jánošík's execution with a gallows replica

6. Slovensko by malo neodkladne zvýšiť zaočkovanosť. Tým sa však zoznam výziev, ktorým krajina bude v najbližšej budúcnosti čeliť, nekončí, ako vyplýva zo správy medzinárodnej organizácie OECD: OECD to Slovakia: get more people vaccinated as an immediate priority

7. Zaujíma vás golf? Tento rezort na Záhorí vás prekvapí rozlohou, nádhernou prírodou aj jednou z najdlhších jamiek v Európe: Where two gold courses converge into one great experience

8. Mestečko Revúca na Gemeri prepadlo rozprávkam. Prejdite sa uličkou s postavami z diel známych ľudových rozprávkarov vrátane Pavla Dobšinského: The fairytale path of Revúca

9. Slovenskom otriasol útok na len 11-ročné dievča v Miloslavove. Prípad ovplyvňuje život v miestnej škole aj celej obci: 11-year-old beaten up and abused. Police investigate attack on girl

10. Európa pre neho bola primalá. Slovenský sochár našiel nový domov v Los Angeles a jeho diela si našli miesto aj v Hollywoode: Slovak sculptor made it to Hollywood, and never left

