Ako sa zvukára Tibora Krištofa týkajú vyplytvané miliardy Smerom. A čo s tým vie urobiť Heger?

S výdavkovými limitmi by na pomoc bolo viac peňazí.

BRATISLAVA. Zvukár Tibor Krištof ešte začiatkom roka 2020 ozvučoval pódium pre kapelu Polemic. Aby sa počas dvoch rokov pandémie a mesiacoch zatvorenej kultúry uživil, už pracoval v servise notebookov, na stavbe, chodil montovať internetové antény na strechu a teraz pracuje ako revízny technik.

"Pomoc štátu bola nízka a keď som si chcel prilepšiť prácou, stratil som na pomoc nárok úplne," hovorí Krištof.

Kým on ešte verí, že sa do kultúry vráti, zvukár a dopravca Michal Peržel musel počas pandémie všetko predať, aby mal z čoho splácať úvery. Bol bez práce.

"Prvá pomoc štátu prišla neskoro, bola biedna, pokryla len naše odvody. Neskoršia pomoc bola vyššia, ale tiež pokrývala ledva životné náklady," spomína Peržel.

O koľko miliónov eur by dnes mohla byť pandemická pomoc podnikateľom, umelcom či reštauráciám vyššia, ak by mali minulé vlády Smeru zákonnú povinnosť v dobrých ekonomických časoch šetriť? O stovky miliónov, zrejme aj o miliardy eur.

Stalo by sa to, ak by Smer dodržal svoj vlastný záväzok starý desať rokov a prijal takzvané výdavkové stropy. Vláda by si po ich zavedení na roky dopredu musela každý rok stanoviť presnú sumu, ktorú môže štát za rok minúť a nesmela by ju prekročiť.