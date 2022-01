Čím sa chceš živiť, keď budeš dospelý? Aké otázky položiť deťom pri výbere strednej školy

Rozhovor s kariérovou poradkyňou.

Deviataci, ale aj niektorí ôsmaci budú o krátky čas podávať prihlášky na stredné školy. Ako im pomôcť s výberom strednej školy, radí Mária Jaššová, psychologička a kariérová poradkyňa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Mali by rodičia ponechať deťom pri výbere školy voľnú ruku?

Možno za dôležitejšie pokladám ponúknuť im pomocnú ruku. Dať najavo, že sme tu pre nich, že sa na nás môžu obrátiť a že bez výčitiek a naliehania budeme s nimi pri rozhodovaní. Pre nás rodičov to znamená naozaj si nájsť a vyhradiť čas, vnútorne sa naladiť, možno aj upokojiť vlastné obavy, a pripraviť sa na skutočné počúvanie. Tento krok by sme naozaj nemali preskočiť.

Možno nebude táto pomocná ruka potrebná; niektoré dievčatá a chlapci majú svoje predstavy o strednej škole sformulované a vedia, čo chcú. Ale práve pri spomínanej nerozhodnosti je dobré ukázať, že sme k dispozícii.

Čo vtedy, ak školákom pri výbere chýba motivácia? Dištančné vzdelávanie sa pod túto situáciu mohlo podpísať.

Predovšetkým by som rozhodovanie nenechávala na poslednú chvíľu. Práve nedostatok motivácie môže dieťa viesť k odkladaniu voľby a následnému narastaniu úzkosti.

Úlohou rodiča môže byť vtedy prinášať priebežne túto tému, ale opäť - pokojne, bez výčitiek. Môžeme sa opýtať, čo by dieťaťu pomohlo – malo by záujem spolu sa pozrieť na zoznam škôl, ktoré sú dostupné? Alebo by mu viac pomohlo porozprávať sa, v čom vidíme jeho silné stránky a kvality?

A ako pomôcť dieťaťu, čo má veľa záujmov a záľub a nevie, čomu dať prednosť?