Počas exkurzie žiaci zistia, v čom sú dobrí. Pomôže im to vybrať si správnu strednú školu

Školy sa často vrátia s ďalšími triedami

Už dva roky môžu základné školy využívať služby Talentcentra v Nitre, ktoré žiakom pomáha lepšie sa zorientovať v povolaniach a správne sa rozhodnúť pri výbere strednej školy.

O jeho aktivity je medzi školami veľký záujem, lebo tu nachádzajú presne to, čo v učebných osnovách pri kariérnom poradenstve chýba, hovorí Kateřina Zádrapová z Talentcentra, ktoré funguje v gescii Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu pre trh práce v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Exkurzia je pre školy bezplatná, a to od autobusu cez celý program.

Aké odpovede o sebe siedmaci, ôsmaci či deviataci, ktorí sa rozhodujú pre stredoškolské štúdium, u vás v Talentcentre nachádzajú?

Žiaci zistia, aké sú ich silné a slabé stránky, na čo sa majú viac zamerať a v čom vynikajú. Zistia, čo je to talent, ako ho nájsť a rozvíjať. Dozvedia sa, že talent je možné nájsť a objaviť v akomkoľvek veku. Získajú prehľad o možnostiach výberu strednej školy a budúceho povolania.

Ak k vám prídu nerozhodní žiaci, ktorí nevedia, čo by chceli študovať alebo aké povolanie si vybrať, viete im pomôcť?

Zo spätnej väzby vieme povedať, že až dve tretiny žiakov, ktorí k nám prídu, nie sú rozhodnutí, čo chcú ďalej študovať a čomu sa venovať. My im ponúkneme širší prehľad o systéme školstva na Slovensku a možnostiach povolaní a poradíme im, vzhľadom na ich vedomosti a osobnostné predpoklady, čomu by sa mohli venovať, prípadne na čom ešte zapracovať, aby sa dostali na ich vysnívanú strednú školu.

Ako návšteva žiakov vyzerá v praxi?