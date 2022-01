Kremský navrhuje, aby mohli právne služby robiť aj právni poradcovia

Návrh legalizuje pokútnictvo, tvrdí Slovenská advokátska komora.

BRATISLAVA. Právne služby by mohli po novom poskytovať aj tzv. právni poradcovia. Nový typ viazanej živnosti - právne poradenstvo - by sa mohol zaviesť vďaka novele živnostenského zákona, ktorou by sa zmenil aj zákon o advokácii. Návrh novely predložil poslanec Národnej rady a šéf hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO).

Odôvodnil to zlepšením prístupu ľudí i právnických osôb k právnej pomoci či zvýšením transparentnosti poskytovaných služieb.

Zlepšenie prístupu

"V súčasnosti môžu právne služby poskytovať len advokáti a osoby taxatívne vymenované v zákone. Predmetný návrh zákona zavádza novú viazanú živnosť, ktorou je právne poradenstvo. Preukazom spôsobilosti je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore," priblížil Kremský svoj návrh v dôvodovej správe.

Právni poradcovia by sa podľa návrhu nezdružovali v profesnej komore a výkon tejto živnosti by sa nereguloval. "Zároveň však právni poradcovia nebudú môcť vykonávať činnosti, ktoré podľa právneho poriadku môže vykonávať len advokát, advokátsky koncipient alebo iná právnická profesia," skonštatoval poslanec.

Podnikateľ oprávnený na poskytovanie právneho poradenstva by mohol podľa návrhu poskytovať právne rady, spisovať listiny o právnych úkonoch, spracúvať právne rozbory, robiť právne poradenstvo či konzultačnú činnosť v oblasti tvorby práva.

Novelou sa podľa Kremského zvýši transparentnosť poskytovaných služieb, keďže aj v súčasnosti mnohí podnikatelia poskytujú de facto právne služby, de iure ich však poskytujú ako konzultačné alebo iné služby.

"Klient si tak jednoducho v príslušnom registri overí, či podnikateľ má v predmete podnikania uvedené právne poradenstvo ako viazanú živnosť," dodal. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. mája.

Návrh môže poškodiť klientom

Návrh novely legalizuje tzv. pokútnictvo, teda poskytovanie právnych služieb bez oprávnenia, ktoré je v súčasnosti trestným činom. Tvrdí to Slovenská advokátska komora (SAK). Novela by tiež podľa komory mohla spôsobiť poškodenie občanov.

Návrh hovorí o novej skupine poskytovateľov právnych služieb – právnych poradcoch, ktorým by na poskytovanie odborných právnych služieb malo stačiť vyštudovať vysokú školu v odbore právo.

Komora v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa komory Alexandra Donevová, upozorňuje, že na to, aby sa niekto stal advokátom, musí teraz splniť prísne podmienky, ako je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, tri roky prípravy na budúce povolanie a zloženie advokátskej skúšky.

"Každý advokát nesie disciplinárnu aj hmotnú (sú povinne poistení) zodpovednosť za svoju činnosť," zdôraznila s tým, že takouto zmenou by sa oslabilo aj postavenie občanov.

"Rôzni podvodníci (pokútnici) totiž svojou činnosťou škodia predovšetkým bežným ľuďom. Podvodníci (pokútnici) na rozdiel od advokátov nenesú za svoje rady žiadnu zodpovednosť a ak niekomu zle poradia, môže takáto osoba prísť o svoje právo alebo majetok bez toho, aby bolo možné niekoho za zlú radu brať na zodpovednosť," podotkla Donevová.

Vyhlásila, že s problémom tzv. pokútnikov bojujú aj iné profesie, poukázala na prípad falošného plastického chirurga v Bratislave alebo veterinára v Nových Zámkoch.

"Tento poslanecký návrh možno pripodobniť vytvoreniu živnosti srdcového chirurga, ktorému na operovanie stačí to, že vyštuduje medicínu, a nepotrebuje absolvovať nijaké dodatočné vzdelanie a prax. Takému lekárovi by sa asi nikto nedal rád operovať," dodala.