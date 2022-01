Dopravu na severe a východe komplikuje sneh a popadané stromy

Na cestách sa šmýka.

BRATISLAVA. Sneženie a šmykľavé cesty komplikujú situáciu na viacerých miestach po Slovensku.

Niektoré úseky sú neprejazdné pre popadané stromy.

Cesty sú ťažko prejazdné

Na severnom Slovensku, nárazový vietor robí problémy i na strednom a západnom Slovensku a horských priechodoch. Pre spadnuté stromy pribúdajú neprejazdné úseky.

Zelená vlna RTVS oznamuje, že ťažko prejazdný z dôvodu zasnežených ciest a šmýkajúcich sa kamiónov je napríklad úsek medzi Spišskou Novou Vsou a Levočou či za obcou Hybe smerom na Poprad.

"Severná D1 v úseku Poprad - Štrba - Važec - Liptovský Hrádok je zasnežená a šmykľavá," dopĺňa Zelená vlna RTVS.

Upozorňuje tiež, že z dôvodu hustého sneženia uzavrela polícia cestu medzi Muráňom a Červenou Skalou. Na horskom sedle Besník fúka silný nárazový vietor a na vozovke je súvislá vrstva kašovitého snehu.

Horský priechod Fačkov je po nehode kamióna obojsmerne uzavretý. "Neprejazdný je aj úsek z horského priechodu Šturec za Dolným Harmancom v smere do Banskej Bystrice, spadol tam na cestu strom. Spadnutý strom znemožňuje prejazd aj na hlavnom ťahu pri Starých Horách,“ približuje Zelená vlna RTVS.

Spadnutý strom je podľa jej informácií i na trase Trnava - Červeník, pri odbočke na Žlkovce, v úseku možno prejsť striedavo. Silný nárazový vietor cítiť aj v hlavnom meste, šoféri naň upozorňujú najmä na mostoch a nadjazdoch.

Na východe husto sneží

Vietor a silné sneženie komplikuje situáciu aj v tatranskom a podtatranskom regióne. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marcel Polomský pre TASR uviedol, že zatiaľ sú všetky cesty v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča prejazdné, vodičom však odporúča zvážiť jazdu autom.

"Sneženie je čoraz hustejšie, fúka veľmi silný vietor, takže cesty, v okolí ktorých nie sú stromy, nám zafúkava. Cesta tretej triedy medzi Štrbou a Šuňavou v okrese Poprad zrejme čoskoro nebude prejazdná, pretože to tam silno zafúkava a nebude v našich silách to udržať," priblížil situáciu Polomský s tým, že situácia je naozaj veľmi komplikovaná a vodiči by podľa neho mali radšej ostať doma. "Fúkať by malo až do 18. hodiny, verím, že potom sa to upokojí," dodal.

Vodiči okrem toho hlásili problémy na Spišskej Magure, na Plavnickom kopci či vo Vysokých Tatrách. Na cestách je veľmi zlá viditeľnosť, šmýka sa a cesty zafúkava. Pribúdajú aj dopravné nehody.

Dispečerka Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove pre TASR potvrdila, že aktuálne hasiči zasahujú pri nehode dvoch kamiónov pri Nižnom Komárniku, medzi Bušovcami a Jurským v okrese Kežmarok, v okrese Bardejov je nehoda pri Gerlachove smerom na Tarnov.

Stellacentrum hlási sneženie tiež v okolí Michaloviec, hmlu zasa v okolí Kráľovského Chlmca.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal do pondelkového včera výstrahu pred silným vetrom pre celé územie. Na severnom Slovensku platí do podvečera výstraha pres snežením. Na severnom, severovýchodnom a strednom Slovensku sa môžu tvoriť snehové jazyk a záveje.