Prezidentka považuje Žilinkovu návštevu v Moskve za nevhodnú

Čaputová však nepovažuje za nutné, aby sa voči generálnemu prokurátorovi začalo disciplinárne konanie.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová považuje cestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruskej federácie na oslavy výročia tamojšej prokuratúry za nevhodnú. Žilinka sa počas nej stretol aj s osobou zo sankčného zoznamu Európskej únie, generálnym prokurátorom Igorom Krasnovom.

Agentúre SITA to povedal hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Disciplinárne konanie nepovažuje za nutné

„Ešte viac ma znepokojuje fakt, že pán generálny prokurátor ani následne neporozumel tomu, prečo bola jeho cesta vnímaná problematicky,“ skonštatovala hlava štátu. Nepovažuje však za nutné to, aby sa voči Žilinkovi začalo disciplinárne konanie.

Názor zdieľa aj predseda výboru pre obranu

Za nešťastnú označil cestu generálneho prokurátora aj predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).

Rovnako kritizoval aj uzatvorenie dohody Generálnej prokuratúry SR s ruskou prokuratúrou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo je podľa neho „až tragikomické“.

„To už môžete uzavrieť aj dohodu o rozvoji demokratických princípov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR),“ vyhlásil Krúpa s tým, že ruská prokuratúra je svetovo známa „krivením práva, obviňovaním a zatváraním politických väzňov a rôznymi veľkými historickými počinmi, ako sú gulagy a podobne“.

„Nemyslím si, že to korešponduje aj so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky. Je to síce vysokopostavený úradník SR, ale myslím si, že by mal ísť v línii zahraničnopolitických záujmov SR, a nie vlastných,“ povedal Krúpa na adresu Žilinku.

To, či by mal byť disciplinárne stíhaný, považuje Krúpa za záležitosť ústavnoprávneho výboru parlamentu.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil na pozvanie Ruskej federácie osláv výročia tamojšej generálnej prokuratúry. Viacerí koaliční politici sa na jeho cestu a na stretnutie s človekom zo sankčného zoznamu EÚ pozerali kriticky a žiadali voči nemu spustiť disciplinárne konanie.