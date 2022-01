Mikulec uistil, že prípad z Miloslavova bude vyšetrený

Konanie polície preverí aj Úrad inšpekčnej služby.

BRTISLAVA. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) uistil, že prípad šikany z Miloslavova bude vyšetrený. Konanie polície preverí aj Úrad inšpekčnej služby.

Zaoberať sa má obdobím celých dvoch rokov, vzhľadom na informácie, že podnety o podobných incidentoch existovali skôr.

Zatiaľ nikoho neobvinili

Minister o tom informoval po utorkovom Výbore Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom o prípade informoval aj viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Viliam Adamec.

„V žiadnom prípade nebude tento prípad zametený pod koberec, ani to, že rodinný príslušník jednej z aktérok je príslušníkom PZ, nemá žiadny vplyv na vyšetrovanie,“ deklaroval Mikulec.

Myslí si, že prípad bude v dohľadnej dobe uzavretý.

Objekt, v ktorom k udalosti došlo, má byť zabezpečený tak, aby sa v ňom mládež nemohla stretávať. Podotkol, že pri prevencii šikany zohráva úlohu aj ministerstvo práce a rezort školstva.

Podľa krajského riaditeľa nebol zatiaľ nikto obvinený. Nemyslí si, že by policajti na mieste niečo zanedbali.

Prípad šikany 11-ročného dievčaťa vyvolal pobúrenie v celej krajine. Zaoberá sa ním bratislavská krajská polícia.

Maloletú mali podľa medializovaných informácií napadnúť, opiť a vyzliecť 2. januára v Miloslavove kamaráti. Incident si mali nakrútiť na telefón a zverejniť na sociálnych sieťach. Celé sa to malo odohrať v obci v areáli bývalého družstva. Na zverejnenom videu by mali byť 14-, 15- a 16-ročné deti.

Podľa medializovaných informácií by takýto prípad nemal byť jediný a táto skupina už mala zaútočiť na deti aj v minulosti.

Trestné stíhanie začalo ešte pred zverejnením

Trestné stíhanie vo veci napadnutia 11-ročného dievčaťa v Miloslavove sa začalo ešte pred zverejnením prípadu. Zdôraznil to podpredseda Národnej rady Gábor Grendel (OĽaNO) po dnešnom rokovaní Výboru pre obranu a bezpečnosť.

Na zasadnutí výboru sa poslanci venovali najmä incidentu v Miloslavove z 2. januára a zúčastnil sa na ňom aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) spolu s viceprezidentom Policajného zboru a riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.

Grendel požiadal predsedu branno-bezpečnostného výboru NR SR Juraja Krúpu o zvolanie výboru, pretože od začiatku medializácie incidentu vznikali podľa neho pochybnosti o tom, či orgány činné v trestnom konaní urobili všetko pre vyšetrenie prípadu.

Ako poslanec doplnil, rokovanie výboru bolo z jeho pohľadu mimoriadne užitočné. „Za kľúčové považujem dva závery. Prvý, že úrad inšpekčnej služby preverí dva roky spätne, čo sa dialo v Miloslavove a či polícia náhodou v minulosti nezanedbala nejaké podnety od občanov v súvislosti s detskou šikanou. Druhý záver je ten, že trestné stíhanie vo veci začala polícia ihneď v prvú noc, keď sa incident stal a poškodená prvýkrát vypovedala,“ povedal Grendel s tým, že tento fakt trochu zanikol vo verejnej diskusii.

Predseda výboru informoval, že poslanci prijali uznesenie, v ktorom skonštatovali, že boli informovaní o priebehu vyšetrovania a o prístupe polície k incidentu. Poslanci kládli ministrovi a vedeniu polície otázky k priebehu vyšetrovania a k procesným úkonom.

„Otázky sa týkali celého toho procesu, teda od momentu, keď bola privolaná policajná hliadka cez celé procesné úkony až po objasňovanie,“ pokračoval Krúpa.

Vysvetlil, že záchranku k napadnutému dievčaťu zavolali podozrivé osoby. „Predtým, ako prišla záchranka, tam už bolo policajné vozidlo, ktoré našlo poškodenú a začali robiť prvé úkony. Podozrivé osoby už mali pripravenú nejakú výhovorku, ktorú poskytli policajtom na mieste. Policajti zabezpečili to, že boli vykonané dôkazy a poškodená osoba bola odvezená do nemocnice. Vzhľadom na to, že bola intoxikovaná, tak sa čakalo na jej výpoveď do skorých ranných hodín,“ uviedol Krúpa.

Poslanci preverovali aj prepojenia medzi podozrivou a osobou, ktorá pracuje na polícii. „Vysvetlenie zo strany Policajného zboru bolo také, že tento incident vyšetruje krajské riaditeľstvo a vyšetrovanie je zabezpečené tak, aby sa osoba nemala ako dostať do styku z vyšetrovaním,“ uzavrel Krúpa.