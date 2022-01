Bödör namieta zaujatosť sudcov, rozhodovanie o väzbe zrušili

Obvinený Bödör podal námietku zaujatosti voči sudcom Jurajovi Klimentovi a Petrovi Štiftovi.

BRATISLAVA. Predseda senátu Najvyššieho súdu Juraj Kliment zrušil verejné pojednávanie s oligarchom Norbertom Bödörom, ktoré bolo pôvodne plánované na štvrtok.

Najvyšší súd mal rozhodovať o sťažnosti prokurátora voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu o prepustení podnikateľa z väzby.

Obvinený Bödör podal námietku zaujatosti voči sudcom Jurajovi Klimentovi a Petrovi Štiftovi, informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Prepustený z väzby

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v nedeľu 16. januára nevzal obvineného nitrianskeho podnikateľa do väzby a prepustil ho zo zadržania.

Sudca pre prípravné konanie totiž okrem iného konštatoval, že väzobné stíhanie obvineného v trestnej veci, v ktorej je stíhaný pre prečin a v ktorej boli zistené prieťahy, by predstavovalo neoprávnený a neprípustný zásah do ústavou garantovaného práva na osobnú slobodu, keďže navrhované väzobné stíhanie by malo nasledovať bezprostredne po výkone väzby obvineného v inej zbiehajúcej trestnej veci, ktorá trvala vyše 19 mesiacov. Proti rozhodnutiu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry sťažnosť.

Korupčné kauzy

Kauza Valčeky sa týka úplatku vo výške 70-tisíc eur, ktorého prevzatie údajne priznal bývalý vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry.

Ten v minulosti vyšetroval kauzu odpočtov DPH známu ako Valčeky, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, synovec bývalého ministra Petra Žigu. Peniaze pre vyšetrovateľa mal sprostredkovať práve Norbert Bödör.

Norbert Bödör čelí obžalobe v kauze Dobytkár spojenej s korupciou v Pôdohospodárskej platobnej agentúre a stíhaný je aj v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny vo vedení Policajného zboru.