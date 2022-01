Namiesto školy vypisuje prihlášku rodič. Čo všetko sa mení v prijímačkách na stredné školy?

Všetko o prijímačkách na stredné školy.

Máte doma žiaka v posledných ročníkoch základnej školy? V najbližších týždňoch budete vypĺňať prihlášku na ďalšie štúdium na strednej škole. Týka sa to deviatakov, prípadne aj ôsmakov, ktorí by chceli študovať na bilingválnych školách.

Novela školského zákona, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára tohto roku, prináša do prijímania na stredné školy niekoľko zmien a úprav. Po novom už termíny prijímačiek určuje ministerstvo školstva a to tak, aby sa jednotlivé termíny žiakom neprekrývali.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prihlášky sa podávajú v jedinom termíne, do 20. marca 2022 na všetky odbory, učebné, študijné, talentové aj netalentové. Novú podobu majú elektronické aj papierové prihlášky.

V týchto dňoch už základné školy začínajú rodičov detí, ktoré sa budú hlásiť na stredné školy, zoznamovať s informáciami o prijímacom konaní na stredné školy na školský rok 2022/2023.

V článku sa dočítate: Ako sa mení tlačivo prihlášky?

Kto vypisuje prihlášku, dokedy a komu ju treba poslať?

Aké sú termíny prijímacích pohovorov?

Pomôže na prijímačkách dobrý výsledok monitoru?

Dokedy musí škola rozhodnúť o prijatí?

Počet škôl, na ktoré sa budú môcť deviataci prihlásiť, zostáva rovnaký, teda štyri. "Nebudú však mať v rukách toľko papierov – všetky školy si napíšu na jednu prihlášku a zoradia ich podľa vlastných priorít," ozrejmuje zmeny ministerstvo školstva.

Novú papierovú prihlášku na stredné školy ministerstvo zverejnilo v prvé dni januára, jej elektronická podoba je ešte rozpracovaná. Odbor komunikácie a marketingu to vysvetľuje takto: "Keďže prihláška sa dá najskôr poslať až 1. februára 2022 (po hodnotení žiaka za 1. polrok), momentálne teda ešte je časový priestor na zverejnenie tlačiva v systéme."

Aktuálne čísla Na základných školách je aktuálne vyše 42-tisíc deviatakov.

Počet pripravených voľných miest na stredných školách je vyše 55-tisíc.

Vlani základné školy podali vyše 100-tisíc prihlášok (jeden žiak mohol podať viac prihlášok). Zdroj: ministerstvo školstva

Podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl riaditelia zverejnia do 28. februára 2022.

Od školského roku 2024/2025 budú musieť školy kritériá na prijatie zverejniť už 16 mesiacov vopred, teda k 30. novembru predchádzajúceho roku, a to tak, aby sa už ôsmak mohol začať rozhodovať, na ktoré školy si podá prihlášky.

Podľa ministerstva školstva tohoročné prijímacie skúšky sa uskutočnia prezenčne. Komunikačný odbor ešte dodal: "Všetky opatrenia nastavujeme tak, aby neprišlo k posunu termínov prijímačiek."

Aký bude význam monitoru?

Zmení sa aj význam monitora pri prijímačkách na stredné školy.