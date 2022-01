Návrh riešení problémov pri predpisovaní liekov vypracujú predstavitelia lekárskych spoločností

Návrhy riešení by mali byť vypracované do pondelka.

Vo štvrtok o tom informovali poslankyňa Národnej rady SR Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

Vo štvrtok o tom informovali poslankyňa Národnej rady SR Eva Horváthová (OĽANO) a prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska Monika Palušková.

Horváthová pripomenula, že zmena v predpisovaní liekov prišla na podnet všeobecných lekárov, ktorí sú preťažení. "Stretli sme sa s viacerými odborníkmi zo zdravotníctva, aj so zástupcami pacientov či poisťovní. Všetko, čo zmena v predpisovaní liekov prinesie, sme si vysvetlili," priblížila Horváthová.

Po rokovaní sa dohodli, že vypracujú návrh riešení, ktoré budú reagovať na všetky situácie, ktoré po zmene v praxi nastávajú. "Vznikne platforma, kde sa tieto problémy budú riešiť, aby každý vedel, čo má robiť," uistila Horváthová.

Všeobecní lekári donedávna predpisovali nielen svoje lieky, ale aj lieky po delegovaní špecialistom.

"To je obrovské množstvo. Všeobecný lekár tak píše nielen svoje lieky, ale aj na odporúčanie špecialistov," pripomenula Palušková. Zmeny v predpisovaní liekov majú všeobecných lekárov odbremeniť.

Najčastejšie podľa jej slov delegujú predpisovanie liekov na obvodných lekárov internisti, kardiológovia a neurológovia. Palušková uistila, že všetci pacienti sa k liekom dostanú. Platí to aj pre klientov zariadení sociálnych služieb. "Všeobecní lekár predpisuje lieky klientom ako doteraz. Ak navštevuje pacient špecialistu, do najbližšej kontroly u neho naďalej môžu lieky predpisovať všeobecní lekári," dodala Palušková.

Zmeny v predpisovaní liekov kritizovali viacerí predstavitelia odborných lekárskych spoločností a hlavní odborníci z Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. V liste vyzvali ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby pozastavil účinnosť novely a inicioval diskusiu dotknutých strán.

Novela zákona, ktorú presadili poslanci Národnej rady (NR) SR za klub OĽANO Eva Horváthová, Marek Šefčík a Marek Krajčí, je účinná od začiatku roka.