V prvej vlne by veľa utečencov neprišlo. Ako by vyzeralo Slovensko počas rusko-ukrajinskej vojny?

S dodávkami plynu by nemal byť problém.

BRATISLAVA. Východnú slovenskú hranicu prekračujú tisíce vystrašených Ukrajincov. Cez posilnenú hraničnú kontrolu prechádzajú bez komplikácií, stačí sa len preukázať občianskym preukazom. Nejdú do stanového tábora, útočisko nachádzajú u svojich príbuzných či známych, ktorí na Slovensku žijú už dlho.

Vláda vyhlási výnimočný stav a do služby povolá vojakov zo zálohy. Medzitým na vojenské základne dorazí misia NATO. Niekoľko stoviek vojakov z rôznych štátov má však skôr symbolické poslanie. Ak by sa vojenský konflikt prelial za hranice, spojenci sú ochotní brániť nás.

Minister hospodárstva sa snaží s českým a maďarským kolegom vyrokovať mimoriadne dodávky plynu pre prípad, ak by Rusko uskutočnilo svoje hrozby a pozastavilo plyn tečúci cez Ukrajinu. Minister zahraničných vecí sa zase pripravuje na vyhostenie ruských diplomatov. To isté robia aj ďalšie štáty EÚ.

Toto je len jeden z možných scenárov, ktorý by sa mohol na Slovensku diať, ak by konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom prerástol do otvorenej vojny.

Vojna medzi dvoma štátmi v bezprostrednej blízkosti by pre Slovensko v novodobej histórii bola novou skúsenosťou. Nie všetko sa dá predvídať, no v hrubých črtách sa dá aspoň predpokladať, s akými výzvami by sa muselo Slovensko vyrovnať.

Prídu cudzí vojaci?

Ministerstvo obrany tvrdí, že na takúto situáciu má pripravené plány. Tie sú však tajné. „Ako inštitúcia, ktorá garantuje bezpečnosť tejto krajiny, si nemôžeme dovoliť špekulovať,“ reagoval tlačový odbor na otázky o hypotetických scenároch.