OĽaNO žiada predvolanie Žilinku pred zahraničný výbor

Hnutie chce dať generálnemu prokurátorovi možnosť vysvetliť návštevu Ruska.

BRATISLAVA. Koaličný poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) požiada predsedu zahraničného výboru Národnej rady SR o zvolanie mimoriadneho rokovania, na ktoré bude predvolaný generálny prokurátor Maroš Žilinka.

Ako ďalej hnutie OĽaNO informovalo v tlačovej správe, poslanec žiada, aby generálny prokurátor objasnil okolnosti svojej nedávnej návštevy v Moskve.

Necitlivý postoj k Ukrajine a politizácia obrannej dohody

„Marošovi Žilinkovi dávame možnosť, aby návštevu dostatočne vysvetlil. Takáto návšteva je v kontexte súčasnej situácie na Ukrajine a hromadenia ruských síl na jej hraniciach necitlivá a vzbudzuje množstvo otáznikov,“ povedal Stančík.

Zároveň pripomenul, že Žilinka navštívil Rusko ako jediný generálny prokurátor z krajín Európskej únie a rokoval s osobou, ktorá je na sankčnom zozname EÚ.

Otázky podľa poslanca vyvoláva aj jeho politizácia obrannej dohody s USA a pripomienky nad rámec funkcie generálneho prokurátora.

Súčasťou zahraničnej pracovnej cesty generálneho prokurátora Maroša Žilinku v Moskve bol aj podpis Programu spolupráce medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie na roky 2022 a 2023.

Spolupráca sa podľa dohody má zameriavať na oblasti korupcie, extrémizmu, kyberkriminality, ekologických trestných činov, ako aj v oblasti ochrany práv a oprávnených záujmov sociálne zraniteľnej skupiny občanov.

Žilinka sa v Rusku zúčastnil spolu s prvým námestníkom Jozefom Kanderom na oslavách 300. výročia ruskej prokuratúry.

Šeliga: Žilinka uškodil prokuratúre

Poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga požiadal predsedu ústavnoprávneho parlamentného výboru, aby pozval generálneho prokurátora vysvetliť tieto kroky.

"Žilinka spôsobil Slovensku medzinárodnú hanbu a z časti spochybnil našu zahranično-politickú orientáciu z toho dôvodu, aby mohol organizovať workshopy s ruskou prokuratúrou," zdôraznil Šeliga. Považuje to za poškodenie dobrého mena slovenskej prokuratúry.

"Pán Žilinka vôbec nespomínal tzv. kauzu uneseného Vietnamca, keď sa mal únos stať cez Ruskú federáciu, ktorá mala na tom participovať. Nezastal sa politických väzňov, nič nehovoril o vraždách novinárov v Rusku," tvrdí Šeliga.

Volá po jednotnej zahranično-politickej orientácii Slovenska a odmietaní agresie proti Ukrajine a iným krajinám.

Kritizuje aj rozhodovanie prokuratúry o sťažnostiach vyšetrovateľov NAKA proti vznesenému obvineniu.

"V niektorých prípadoch reaguje promptne, bez akéhokoľvek zaváhania. V iných prípadoch, ako keby sa ich to netýkalo," dodal. Na koaličnej rade sa podľa Šeligu otvorila téma reformy prokuratúry. "Mária Kolíková povedala, že to nemá v pláne. Ja si myslím, že by koalícia mala prehodnotiť svoje plány a venovať tomuto zvýšenú pozornosť," uviedol.