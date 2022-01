Firmám chýbajú mliekari, syrári aj sladovníci. Tak si ich so školami vychovávajú sami

Duálne vzdelávanie trhu vyhovuje.

Jednu prešovskú prevádzku drogistického reťazca DMD tvoria len zamestnanci duálneho odboru obchodný pracovník, ktorí tento štvorročný odbor vyštudovali na Strednej odbornej škole gastronómie a služieb v Prešove. Inde na Slovensku prevádzku zloženú z dualistov tohto odboru nenájdete.

Andrea Klačeková, riaditeľka školy je na to veľmi pyšná. "Môže za to aj nadšenie a oduševnenie našich majstrov a majsteriek odborného výcviku, ktorí to prenášajú na žiakov. Tento odbor poskytuje široký záber uplatnenia a každoročne sa naň hlási niekoľkonásobne viac uchádzačov, ako môžeme prijať. Záujem zamestnávateľov stále silnie," povedala riaditeľka Klačeková.

Duálnemu vzdelávaniu sa na tejto škole darí dobre, vo veľkej obľube sú medzi deviatakmi aj štvorročné učebné odbory, kde žiaci získajú výučné listy pre dve rôzne oblasti, a to v kombináciách cukrár – kuchár a cukrár – pekár.

Nová generácia sládkov

Pred štyrmi rokmi na podnet regionálneho pivovaru Šariš Stredná odborná škola gastronómie a služieb rozbehla už zabudnutý učebný odbor pivovarník sladovník. A neoľutovala, chystá sa ho otvoriť aj v novom školskom roku.