Rebríčky stredných škôl neukážu všetko, ale pomôžu pri výbere. Ktoré školy sú najlepšie?

Rebríčky môžu byť dobrou pomôckou pri výbere strednej školy, určite by však nemali byť jediným kritériom. Aj ochota školy komunikovať, možnosť študijných pobytov v zahraničí, aktivity školskej rady alebo školský časopis môžu veľa prezradiť o tom, či bude dané miesto pre budúceho stredoškoláka skutočným prínosom.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) nedávno zverejnil rebríček stredných a základných škôl. Podľa vyjadrení inštitútu rebríček primárne vypovedá o výsledkoch žiakov a z vyzbieraných faktov nemá možnosť hodnotiť kvalitu školy komplexne.

„Rebríčky INEKO sú dôležitým odporúčacím faktorom, pretože poukazujú na obsahovú kvalitu školy. To znamená, že škola dokáže žiakom poskytnúť taký čas a priestor, aby si vedeli ľahšie osvojiť rôzne zručnosti,“ hovorí Katarína Štukovská, odborná riešiteľka pre vzdelávanie v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

A dodáva: „Je tu však riziko, že tieto rebríčky nedokážu poukázať na nárast kompetencií, čiže nevedia ukázať, ako dokázala škola posunúť žiaka od septembra do júna. S čím do nej vstúpil a s čím vystúpil.“

Snažte sa zistiť si viac informácií

Pokroky žiaka počas štúdia sa dajú len ťažko odmerať. Pri základných školách možno porovnať výstupné údaje z celoplošného testovania piatakov a deviatakov, tzv. Testovanie 5 a Testovanie 9. Ani tie však nehovoria o rozvoji sociálnych a emocionálnych zručností.

V prípade stredných škôl je to ešte zložitejšie, keďže výsledky maturít nie je možné porovnať s úrovňou vedomostí, s ktorou žiaci na stredné školy prišli. INEKO nedostáva od stredných škôl informácie zo vstupných prijímacích skúšok.

Vhodné je teda brať do úvahy rebríčky so zreteľom na to, že dávajú informácie len o určitej oblasti. Ak chceme získať o škole komplexnejší obraz, mali by sme si doplniť informácie aj z iných zdrojov.