WHO vydala príručku, ktorá pomôže pacientom po prekonaní covidu

BRATISLAVA. Príručka Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu môže pomôcť pacientom po prekonaní ochorenia Covid-19.

Informovala o nej v tlačovej správe hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

V domácom prostredí bez potreby odborného dozoru môžu vyliečení pacienti po prekonaní koronavírusovej infekcie precvičovať jednotlivé cvičenia a zlepšiť tak dýchanie, odbúranie stresu či nechuť do jedla.

Príručka bude nápomocná aj pri ďalších problémoch.

Ochorenie Covid-19 spôsobuje u časti pacientov dlhodobé zdravotné problémy a komplikácie. Svetová zdravotnícka organizácia, regionálny úrad pre Európu, vydala preto príručku s názvom Podpora samorehabilitácie po chorobe súvisiacej s Covid-19.

Odborníci v nej radia, ako zvládnuť zdravotné komplikácie po prekonaní ochorenia a návrate z nemocnice. Príručka je písaná zrozumiteľne a doplnená názornou grafikou.

„Lekár alebo zdravotnícky pracovník môže v príručke vyznačiť cvičenia, ktoré sú pre konkrétneho pacienta vhodné. Cvičenia a rady z nej by však nemali nahrádzať osobný cvičebný program alebo ďalšie rady, ktoré poskytli zdravotnícki pracovníci pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia,” uviedla Eliášová.

Rodina a priatelia môžu pomôcť v procese zotavovania a môžu sa do cvičenia tiež zapojiť. Dychové a posilňovacie cviky však prospejú aj ľuďom, ktorí ochorenie neprekonali.

V príručke sa hovorí najmä o témach, ako sú zvládanie dýchavičnosti a dychovej nedostatočnosti, riešenie problémov s hlasom, s jedením, pitím a prehĺtaním či s pozornosťou, pamäťou a jasným myslením. Pomôcť by mala aj so zvládaním každodenných aktivít a so stresom a zmenami nálad.

Hovorí sa v nej tiež o tom, kedy kontaktovať zdravotníckeho pracovníka. Príručka je na stiahnutie dostupná na stránke Úradu verejného zdravotníctva.