Letela aj nad horiacou Kaliforniou. Belgičanka o tom ako na slovenskom lietadle urobila svetový rekord

Kam otvára dvere tretia dávka vakcíny. Štát sa už nebude spoliehať na mimovládky pri integrácií azylantov na Slovensku. Správy, ktoré zaujali cudzincov.

1. Výstava o histórii Tatier spojenej s dinosaurami či viadukt postavený pred druhou svetovou vojnou. Čo by vám nemalo uniknúť z kultúry a cestovania tento týždeň: Weekend: Cross-country skiers hit the beach

2. Rieka Váh v okolí Hlohovca už v minulosti vydala archeologický nález. Tentokrát miestny nálezca natrafil na vzácnu zbraň: The River Váh reveals a rare Bronze Age weapon

3. Štát sa už pri práci s utečencami nebude spoliehať len na mimovládky. Novela zákona zavádza aj integračný príspevok: State reconsiders its duty towards asylum seekers

4. Hodina angličtiny nemôže byť lacnejšia ako manikúra, hovorí zakladateľka jazykovej školy: Pandemic brings down barriers but also prices in language teaching

5. Dohoda o obrannej spolupráci má hlasných oponentov. Schválenie dokumentu na vláde nemusí znamenať, že prejde hladko aj parlamentom: Slovak-US defence pact encounters fierce resistance

6. Bratislava je posledným hlavným mestom Európy, ktoré spúšťa parkovaciu politiku. Porušenie pravidiel môže vodiča stáť desiatky eur: Bratislava the last European capital to launch city-wide parking policy

7. Náročný výstup na vrchol je odmenený krásnym výhľadom na okolitú krajinu. Pozrite si, ako vyzerá výstup na Veľký Choč v zime: Leaving a footprint: Veľký Choč

8. Za posledných desať rokov niektoré univerzity prišli aj o polovicu študentov. Dôvodom nie je len demografický vývoj: Slovak universities are losing students

9. Tretia dávka vakcíny otvára dvere do fitness centier, hotelov a wellnessov. Pozrite si prehľad opatrení, ktoré platia od stredy: Booster dose opens way to vast benefits. These are Slovakia's measures against Omicron (Q & A)

10. Letela aj nad horiacou Kaliforniou. Mladá Belgičanka v rozhovore rozpráva, ako na slovenskom lietadle urobila svetový rekord: In a Slovak plane, teen pilot lands in the world record books

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.