Šeliga považuje doložku za nadbytočnú, Takáč celú zmluvu s USA

BRATISLAVA. O návrhu zmluvy o obrannej spolupráci s USA už rokovali poslanecké kluby s ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO) i ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom (nominant SaS). Sme rodina má ešte rokovať s ministrami o otázkach, ktoré si poslanci potrebujú vyjasniť.

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec parlamentu zo Za ľudí Juraj Šeliga. Prezidentka Zuzana Čaputová chcela podľa neho interpretačnou doložkou rozptýliť obavy. Poslanec Smeru Richard Takáč si naopak myslí, že prezidentka svojím krokom potvrdila pochybnosti o obsahu dohody.

Zmluva s USA stále rozdeľuje

Za ľudí podľa Šeligu podporí návrh dohody, verí, že Národná rada (NR) zmluvu schváli. "Ak mám správnu informáciu, Sme rodina bude rokovať s ministrami tak, aby im boli otázky vysvetlené," skonštatoval.

Dohoda podľa neho zvýši bezpečnosť Slovenska a neznamená budovanie základní ani prítomnosť jadrových zbraní. Upozornil na hroziaci konflikt na Ukrajine.

"Hrozí nám vojna, Rusko robí kroky pre destabilizáciu Ukrajiny. Ak príde k vojnovému konfliktu, každému občanovi Slovenska bude jasné, že je správne, že Slovensko má silných spojencov, že je členom NATO a že má takúto dohodu," povedal.

Smer opakovane hovorí, že dohoda je nevýhodná a Slovensko ju nepotrebuje. "Sme súčasťou NATO, ona nám zabezpečuje ochranu a obranu v prípade konfliktu," povedal Takáč. Dohoda podľa neho podkopáva našu suverenitu, ide proti záujmom Slovenska. Nedá sa podľa neho porovnávať s dohodou, ktorú pripravovali ešte v minulom volebnom období. Dodal, že interpretačná doložka nemá právne opodstatnenie.

Šeligovi sa zdá doložka nadbytočná, ale rozumie prezidentke, že chcela uistiť každého, ako sa bude zmluva vykladať. V jej obsahu nevidí nič protiústavné.

Dohoda na súdnej mape nie je

V koalícii sa ešte nedohodli na podobe súdnej mapy. "Ministerka musí dorokovať veci, pretože nie je tam komponent správneho súdnictva, ktorý je jeden z míľnikov. Verím, že sa jej túto chybu podarí odstrániť a v apríli, respektíve v máji platba príde. Teraz je to plne v jej rukách. Áno, je to chyba. Sme pripravení rokovať, aby sa to stihlo odstrániť, aby sme dostali 500 miliónov eur," vyhlásil.

Takáč si myslí, že reformou sa chce ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zbaviť nepohodlných sudcov, preto robí organizačnú zmenu. Takáč tiež Šeligovi pripomenul potrebu pokračovať v znižovaní DPH, koaličný poslanec je pripravený za to hlasovať, ak to bude súčasťou reformy.

Šeliga návrat nechystá

Šeliga poprosil občanov, aby sa pripravili na vlnu omikronu počas nasledujúcich dvoch, troch týždňov. Ľudia by sa mali podľa neho doma testovať, obmedziť stretávanie a pracovať na homeoffice.

"Sú nachystané tri tzv. poľné nemocnice, v prípade, že stúpne počet hospitalizovaných v nemocniciach nad 3500, čo je limit slovenského zdravotníctva. Verím, že k tomu nedôjde," povedal.

Poslanec tiež zopakoval, že sa nechce vrátiť na post podpredsedu Národnej rady a že sú tri lepšie kandidátky. "Je to predmetom koaličných rokovaní," uzavrel.