Pčolinský: Smer prišiel s obrannou dohodou s USA ako prvý

Sme príliš malá krajina na to, aby sme sa hrali na veľkého geopolitického hráča, hovorí.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

"Kto určí, čo je prečin alebo zločin?" pýta sa poslanec strany Sme rodina PETER PČOLINSKÝ. Myslí si, že by sme sa nemali tváriť ako najmúdrejší, pokiaľ ide o obrannú dohodu s USA, pretože na geopolitické hry sme príliš malá krajina. Nerozumie hystérii ohľadom toho, že Maroš Žilinka išiel do Ruska.

Peter Pčolinský člen strany Sme rodina

poslancom Národnej rady je od roku 2016

študoval na Univerzite Komenského v Bratislave

Ako bude hlasovať Sme rodina ohľadom obrannej dohody s USA?

Absolútnou prioritou pre nás je mať garancie zakotvené, že každá prítomnosť vojaka na území Slovenskej republiky musí byť schválená v parlamente. To znamená, že nechceme vypísať bianko šek, ale chceme, aby parlament mal slovo a nenastanú zbytočné komplikácie.

Druhým problémom pri tejto zmluve sú nejasne postavené otázky týkajúce sa trestnoprávnej zodpovednosti zahraničných vojakov. V niektorých krajinách pri prečinoch s trestnou sadzbou do troch rokov sa ani nenahlasujú. Kto však určí, čo je prečin alebo zločin? Predstavte si, že vojak zrazí niekoho na aute a jeho nadriadený povie, že to bude určite prečin, a ani to nebude hlásiť.

Je tam ešte jedna otázka týkajúca sa materiálu, pretože v zmluve je veľmi všeobecne povedané, čo je nebezpečný odpad a nebezpečný materiál a podľa jej znenia sem de facto môžu doviezť čokoľvek a až potom nám to oznámia.

Vedie sa tá diskusia na základe faktov? Zacitujem Michala Onderča z Univerzity v Rotterdame, ktorý pre Denník N povedal: „Báť sa jadrových zbraní v Kuchyni je hlúposť. Aby boli rakety z nášho územia užitočné na východnom fronte, na to by museli mať stredný dolet. Tento druh rakiet bol zničený v rámci Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu.“ Z tohto vlastne vyplýva, že chcete garancie niečoho, čo ani neexistuje.



Neviem, či existuje, alebo neexistuje. Predpokladám, že dotyčnému pánovi Pentagon nezveruje svoje informácie a nedisponuje informáciami, ktoré sú dnes v armáde Spojených štátov.

Otázka je, či sa tá diskusia vedie na základe faktov. Nemyslím len z vašej strany, ale všeobecne. Či to celé nie je iba nejaká hystéria od Maroša Žilinku cez KDH, hluk na letiskách a od opozície, ktorá straší úplne absurdnými argumentmi.

Nebudem sa vyjadrovať k opozícii a k ich argumentom, pretože máme vlastný rozum a vlastné otázky.

Poprosil som ministra zahraničia Ivana Korčoka a ministra obrany Jaroslava Naďa, aby v utorok (25. 1., pozn. red.) prišli na poslanecký klub a povedal som im vopred, aké otázky približne máme, aby nám vedeli dať na stôl argumenty a podklady. Budeme s nimi úplne normálne vecne komunikovať a vôbec z toho nerobím hystériu.

Vy ste už rozhodnutý?