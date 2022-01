Minister školstva aj Raši podporujú skrátenie karantény

Skrátenie karantény treba podľa Raši skrátiť hneď.

BRATISLAVA. Karanténa by mala trvať pre nezaočkovaných päť dní, myslí si minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Malo by to zabezpečiť priebeh vyučovacieho procesu, aj chod štátu.

Minister navrhuje tiež zriadenie rezortného školského hygienika, ktorý by odborne komunikoval rozhodnutia v rámci školstva. Gröhling to povedal v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Skrátenie karantény podporujú

„Nemyslím si, že by sme mali pokračovať v tej karanténe, ktorá je teraz nastavená. Mali by sme ju znižovať,“ podčiarkol Gröhling v nadväznosti na navrhovanú skrátenú karantén pre šírenie omikronu. Spresnil, že päťdňová karanténa v školstve by platila pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní. Cieľom má byť to, aby sa vyučovací proces obnovil čo najskôr.

„Skrátenie karantény treba prijať ihneď a nie až v dňoch, keď sa omikron začne šíriť tak rýchlo,“ doplnil Richard Raši (Hlas) s tým, že by sa tak dokázalo prísť výpadku zamestnancov v službách a zabezpečiť chod štátu.

Pri omikrone je podľa neho potrebné uvedomiť si to, že omikron sa síce šíri rýchlejšie, ale priebeh ochorenia nie je tak ťažký ako pri predchádzajúcich variantoch. To má potvrdzovať aj zničujúci sa počet hospitalizovaných.

„Myslím si, že treba zvážiť, či tri dávky sú to jedine riešenie, keď je otázna jej účinnosť na omikron,“ doplnil Raši.

Pripomenul, že ľudia s tromi dávkami by mali mať rovnaké práva ako tí, ktorí majú dve dávky vakcíny. Opatrenia prijímané vládou považuje za neprehľadné a nelogické.

Omikron mení názory na očkovanie

V súčasnej dobe je povinné očkovanie podľa Rašiho bezvýznamné. Priebeh ochorenia Covid-19 v prípade variantu omikron je podľa jeho názoru mierny.

„V súčasnej dobe by povinné očkovanie pre vybrané skupiny, napríklad zdravotníkov, mohlo znamenať kolaps zdravotného systému, lebo pri prirodzenej chorobnosti pri odchode viac ako 1 500 zdravotníkov zo Slovenska by sa nám mohlo stať, že nezostane nikto pri lôžku pacienta. A keď si vezmeme kategóriu 60 plus, tam máme tiež niekoľko tisíc zdravotníkov, takže povinné očkovanie nie je riešenie a prinieslo by skôr komplikácie,“ vysvetlil Raši.

Minister školstva Branislav Gröhling naopak tvrdí, že povinné očkovanie stále má význam. „Povinné očkovanie nestráca význam, pretože zaočkovaní nám nekončia v nemocniciach v takej miere,“ ukončil Gröhling.

Politici diskutovali aj obrannej dohode s USA. Prezidentka Zuzana Čaputová pri jej posudzovaní podľa Rašiho zlyhala.

„Myslím si, že keď sa pani prezidentka rozhodla posúdiť ústavnosť konania referenda na Ústavnom súde, tak toto mala byť jej povinnosť a považujeme to za jej chybu a zlyhanie, pretože ide o zmluvu, ktorá rozdeľuje spoločnosť,“ vyhlásil Raši v súvislosti s obrannou dohodou s vládou USA.