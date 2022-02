Ondrejcsák: Neutralita Slovenska je nereálna. Aj Ukrajina ju chcela a vidíme, ako to dopadlo

Vážnejším rozhodnutím než dohoda s USA bol nákup F-16.

Ako bývalý štátny tajomník ministerstva obrany bol pri úplne prvom rokovaní s Američanmi o obrannej dohode DCA, ktorú v polovici januára schválila vláda. V tom čase ju považoval za obyčajnú technickú a vykonávaciu dohodu, ktorej ani nevenoval "extra pozornosť". Až kým z nej nebol politický problém.

Dnes RÓBERT ONDREJCSÁK hovorí, že ak Slovensku záleží na jeho vlastnej bezpečnosti, dohodu s USA uzavrie. Ako veľvyslanec v Británii sa pozastavuje nad tým, že kým zvyšok Európy rieši možný konflikt na Ukrajine, na Slovensku je problémom dohoda s vlastným spojencom.

V roku 2018, keď sa o DCA dohode ešte len začalo vyjednávať s USA, ste pôsobili ako štátny tajomník na ministerstve obrany. Boli už vtedy náznaky toho, že zmluva bude politický problém?

Rokovania sa začali na Slovensku. Bol som prítomný na úplne prvom zasadnutí aj s ministrom Ivanom Korčokom, ktorý bol v tom čase štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí. Okrem nás tam boli prítomné profesionálne tímy z oboch strán, ktoré potom rokovali, bol to pomerne dlhý proces. V začiatkoch však bola zhoda na tom, že takáto dohoda je potrebná a je dobrá. Bola to technická a vykonávacia dohoda a ja som sa tým ani extra nezaoberal. Nebola totiž potreba, aby som to riešil ja ako štátny tajomník, rokovali o tom expertné tímy. Až o niekoľko mesiacov sa z toho vytvoril politický problém. Vtedy som to začal vnímať intenzívnejšie.

Čiže tá zmluva bola natoľko bežná, že ste ju nemali na osobitnom zreteli ani ako štátny tajomník?

Treba povedať, že je to len rámcová dohoda, z ktorej v podstate nič nevyplýva. Ak to porovnám napríklad s rozhodnutím na nákup stíhačiek F-16, to bol oveľa dôležitejší krok. Toto rozhodnutie nás priviazalo strategicky k USA oveľa viac ako DCA. Cez F-16 sme možno na pol storočia priviazali naše letectvo k Amerike. Nejde totiž len o to, že nám dodajú stíhačky. Ide aj o dlhodobý výcvik, náhradné dielce a tak ďalej. Znamená to, že bez Američanov nebudeme schopní prevádzkovať naše letectvo. Podobne, ako teraz nie sme schopní zaobísť sa bez Rusov pri migoch.

Práve z DCA sa však stala už v roku 2019 veľká politická téma. Čo nasledovalo v rámci rokovaní?

Pamätám si napríklad, že som niektorých skeptikov vzal na ministerstvo zahraničných vecí, aby sa porozprávali s ľuďmi, ktorí priamo rokovali s Američanmi, na akési konzultácie. Bolo to celkom úspešné, pretože keď sa o tom odborne porozprávali a počuli argumentáciu, tak sa pochybnosti rozplynuli. O zmluve rokovali veľmi dobrí profesionáli a patrioti. Absolútne verím v ich odbornosť a aj preto dodnes hovorí, že zmluva je štandardná.

Tými skeptikmi, ktorých ste spomínali, máte na mysli niektorých politikov?

Boli to aj politici.