Dobré ráno: USA nám prekážajú, no ruskí vojaci u nás už sú

Prečo sa debata o obrannej dohode tak zvrhla?

Mal to byť formálny dokument, vlastne ešte taký, ktorý chcela a pripravila minulá vláda, dnes v opozícii.

Lenže tá zrazu otočila, pridali sa konšpirátori a šíritelia dezinformácii, a zrazu sa tu spoločnosť vážne rozpráva, či nám sem prídu cudzí vojaci a budú u nás stavať základne: mimochodom, ešte stále sú to naši spojenci. A aby toho nebolo málo, zvláštne sa do toho zamotala ešte aj prezidentka.

Čo sa teda okolo obrannej zmluvy s USA udialo?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Krátky prehľad správ

Karanténa sa od dnes skracuje. Po novom platí, že izolácia po pozitívnom teste na koronavírus potrvá päť dní: a to bez ohľadu na to, či je človek zaočkovaný, alebo nie je. Nasledujúcich päť dní musia následne ľudia nosiť respirátor všade. Skrátenie karantény je podľa ministerstva zdravotníctva pragmatickým, nie medicínskym rozhodnutím. Úrady sa totiž boja prípadného kolapsu služieb počas vlny omikronu.

Pozitivita testov je na Slovensku už štvrtý deň vysoká, čo znamená, že sa nám pravdepodobne nedarí zachytávať všetkých ľudí nakazených novým koronavírusom. Dobrou správou nastupujúcej vlny omikron zatiaľ je, že ešte stále klesá počet hospitalizovaných.

NATO uviedlo do pohotovosti svoje bojové sily. Naši spojenci zároveň vysielajú ďalšie lode a bojové lietadlá do východnej Európy, čím chcú posilniť obranu a odstrašiť Rusko. Včera to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.

Spojené štáty už dohadujú pre Európu dodávky plynu z Kataru. A to pre prípad, ak by invázia Ruska na Ukrajinu viedla k nedostatku suroviny v Európe. Európa sa totiž obáva, že ak voči Rusku zavedie tvrdé sankcie, Vladmir Putin následne vypne dodávky plynu.

Emeritný pápež Benedikt XVI. priznal, že o svojej minulosti klamal. Ešte v roku 1980 sa ako arcibiskup mníchovsko-freisinskej arcidiecézy zúčastnil na stretnutí, na ktorom sa hovorilo o kňazovi, ktorý mal zneužívať deti. Vyšetrovanie ukázalo, že na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov v arcidiecéze dochádzalo k rozsiahlemu zneužívaniu so stovkami obetí. Sám Ratzinger čelí obvineniam v štyroch prípadoch z nečinnosti a zlyhania.

Odporúčanie

Mám rád tvrdú vedeckú fantastiku. Hard sci-fi totiž rešpektuje prírodné vedy a fyzikálne zákony. A ak by ste hľadali jej typických reprezentantov, veľmajster Frederik Pohl by bol niekde na začiatku zoznamu. Nositeľ niekoľkých Hugov, Nebúl aj Locusov, člen siene slávy a ikona, editor slávnych magazínov If a Galaxy napísal aj významnejšie texty ako Svet na konci času, dokonca by som povedal, že v tomto románe sa viac ako len trošku inšpiroval Nadáciou. A keby román skrátil o sto-dvesto strán, textu by to určite neuškodilo.

Ale sprevádzať človeka Viktora a plazmatickú superinteligenciu Wan-Toa naprieč tisícročiami i miliardami rokov je veľmi príjemné. Ak vás baví sci-fi pevne ukotvené vo fyzike, odporúčam.

Podcasty denníka SME

