Kto vyzve Valla? Jeho bývalí rivali sa do toho nehrnú

V Bratislave vzniká koalícia Team Bratislava, Progresívne Slovensko a SaS.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/iiO5k4JGzEk

BRATISLAVA. Deväť mesiacov pred komunálnymi voľbami sa v Bratislave hľadá súper proti súčasnému primátorovi Matúšovi Vallovi.

Vo voľbách pred štyrmi rokmi vyhral so ziskom 37 percent ako nezávislý kandidát s podporou strán Progresívne Slovensko a Spolu.

Ako sa očakávalo, Vallo v utorok ohlásil vznik komunálnej politickej strany aj opätovnú kandidatúru na post primátora hlavného mesta.

Už z názvu strany - Team Bratislava -, no aj z Vallových slov vyplýva, že so stranou chce bojovať iba v regionálnych voľbách v hlavnom meste. Do celoštátnych volieb sa podľa vlastných vyjadrení v roku 2024 nechystá.

"Názov mesta máme v strane, takže našou ambíciou sú komunálne voľby v roku 2022," hovorí Vallo.

Tie by sa mali konať na prelome októbra a novembra.