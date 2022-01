Expert Halás: Napadnutie Ukrajiny by bolo pre Rusko ekonomickou samovraždou

Obavy, že Rusko napadne Ukrajinu, sa stupňujú.

Text je prepisom rozhovoru z podcastu Dobré ráno. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

NATO posilňuje svoju vojenskú prítomnosť vo východných štátoch a uvádza do pohotovosti svoje bojové jednotky. Spojené štáty sťahujú z Ukrajiny rodiny diplomatov a neodporúčajú k nášmu susedovi cestovať.

Rusko tvrdí, že žiadnu inváziu neplánuje, no vyzerá to tak, že všetci už len čakajú, kedy vypukne konflikt. Pandémia ešte neskončila a nachádzame sa zrejme v najnapätejšom okamihu od konca Studenej vojny.

Prečo? Čo sa môže stať? Vypukne na Ukrajine vojna? Aj na tieto otázky odpovedá v rozhovore seniorný výskumník MATÚŠ HALÁS z Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe.

Máme sa báť?

Zatiaľ sa nepotrebujeme báť, situácia je nateraz v medziach zákona.

Ako to vyzerá v tomto okamihu na Ukrajine?

Bezpečnostná situácia na Ukrajine, respektíve v bezprostrednej blízkosti Ukrajiny, sa postupne pomaly zhoršuje. Deje sa tak dlhodobo a pravdepodobne sa bude zhoršovať aj naďalej.

Matúš Halás pôsobí ako seniorný výskumník Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe

vyštudoval politológiu na Univerzite Komenského v Bratislave

titul PhD. z medzinárodných vzťahov získal na Karlovej univerzite v Prahe

v rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako akademický pracovník na Baltic Defence College v Estónsku

v rokoch 2011 až 2015 pracoval ako odborný asistent Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov v Bratislave

zaoberá sa teóriou odstrašenia, strategickými štúdiami, NATO, európskou bezpečnosťou, kritickou geopolitikou a teóriou hier

Čo to znamená? Len nedávno sa objavila správa, že Rusi spustili rozsiahle cvičenie na Kryme.

Znamená to okrem toho aj to, že sa chystá ďalšie veľké cvičenie v Bielorusku. Znamená to, že pred pár dňami oznámili veľké námorné cvičenia, v rámci ktorých z Baltského mora smeruje do Stredozemného menšia flotila asi šiestich výsadkových lodí.