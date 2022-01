Prijať trans ľudí vo vrcholovom športe je vraj neférové. Majú podľa vedy naozaj výhody?

Nestačí sa dívať iba na testosterón.

Lukáš Závatzký sa od svojich siedmich rokov venoval karate. V športe dosiahol viaceré úspechy, v pätnástich rokoch napríklad zvíťazil na majstrovstvách sveta a niekoľko rokov patril aj do reprezentácie Slovenska. Neskôr si však zranil koleno a súťažiť prestal.

Pokračoval ako rozhodca a venoval sa aj trénovaniu detí. Závatzký však svoje úspechy v športe nadobudol ešte pod ženskou identitou. Pred troma rokmi, vo svojich 24 rokoch, začal prechádzať tranzíciou.

"Aj keby som si nezranil koleno, myslím si, že s mojou mužskou identitou by tam nebola možnosť súťažiť. Stretol som sa s nepochopením u niektorých ľudí z karate, napríklad aj u trénera, ktorý to buď nevie, alebo nechce pochopiť. Predpokladám, že už na tréningoch by to bol problém a neviem si predstaviť, ako by to riešili, ak by som prechádzal tranzíciou skôr," hovorí Závatzký.

Myslí si, že by ho pravdepodobne nútili súťažiť so ženami. Sám má ako bývalý rozhodca dobre preštudované pravidlá a o prípadoch, ako je ten jeho, v nich zmienka nebola.

Dnes sa Závatzký nesúťažne venuje aj crossfitu. "Neviem, či by som fyzicky dokázal súťažiť s mužmi, lebo je tam zatiaľ dosť veľký rozdiel. Možno po niekoľkých rokoch hormonálnej substitučnej liečby by to išlo. Zároveň, ak by som teraz išiel súťažiť k ženám, bola by to pre mňa fyzická výhoda. To, že beriem hormóny, by sa chápalo ako doping," tvrdí.

Lukáš Závatzký (zdroj: SOM - séria príbehov transrodových ľudí, Iniciatíva Inakosť)

Trans športovci vzbudzujú vášne

Nie všetky prípady transrodových športovcov a športovkýň sa však končia ako ten jeho a mnohých od športového sna neodradí ani tranzícia. Vo svete pribúda prípadov ľudí, ktorí ňou prešli a naďalej v rôznych kategóriách súťažia, po zmene však už s cisrodovými mužmi, respektíve ženami. (Ich rodová identita sa zhoduje s pohlavím, pozn. red.).

Pozornosť nedávno vzbudila najmä 22-ročná americká transrodová plavkyňa Lia Thomasová. Elitné univerzitné preteky v plávaní vyhráva už od jesene a v priebehu decembra a januára sa jej podarilo prekonať aj niekoľko ženských rekordov.

Dovtedy pritom na University of Pennsylvania súťažila ako muž. Práve preto sa proti nej začali ozývať hlasy, že jej účasť v tejto športovej disciplíne nie je férová. Protestovali najmä rodičia ostatných plavkýň, no situáciu začali vášnivo rozoberať aj médiá, odborníci a ľudia zo športovej komunity.

Pravidlá Národnej vysokoškolskej atletickej asociácie (NCAA) pritom určujú, že transrodové ženy sa môžu na ženských pretekoch zúčastniť, ak podstúpili aspoň rok trvajúcu hormonálnu liečbu, pri ktorej sa im zníži testosterón.

Thomasovej liečba trvala vyše dvoch rokov.