Pravidlá plánovania obrany štátu upraví nová smernica

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) odcestuje na zahraničnú cestu na Ukrajinu v dňoch 7. a 8. februára tohto roka. Ďalšia cesta ho čaká 28. februára až 1. marca 2022 do Švajčiarska. Vyplýva to z návrhu plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na február 2022. Materiál dnes schválil kabinet.

V závislosti od vývoja pandémie bude Slovensko naďalej solidárne a pripravené poskytnúť materiálnu alebo finančnú pomoc za predpokladu, že budú v dostatočnej miere zabezpečené potreby jeho obyvateľov. Rovnako ako vlani sa poskytnú partnerským krajinám vakcíny, ktoré by zostali na Slovensku nevyužité. Uvádza sa to v dokumente o zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na tento rok, ktorý dnes schválila vláda.

Medzi dlhodobé hrozby, ktorým môže Slovensko čeliť v horizonte 25 až 30 rokov, patria napríklad extrémne počasie ako horúčavy a mrazy, povodne, suchá, požiare, šírenie nebezpečných látok alebo ľudské, prípadne zvieracie epidémie. Konštatuje to Národná stratégia riadenia rizík bezpečnostných hrozieb SR, ktorú dnes schválila vláda. Podľa dokumentu z dielne rezortu vnútra je 19 z celkovo 25 identifikovaných hrozieb spojených s negatívnymi vplyvmi zmeny klímy.

Poslanci koncom novembra 2021 posunuli do druhého čítania novelu Zákonníka práce, ktorá by mala zlepšiť postavenie ťažko zdravotne postihnutých osôb na trhu práce, a to úpravou lehôt pri procese prepúšťania takéhoto zamestnanca. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) navrhol vládnemu kabinetu nesúhlasiť s týmto návrhom. Kabinet však nakoniec poslanecký návrh schválil s pripomienkou, tou je, že k zákonu bude vypracovaný pozmeňovací návrh.