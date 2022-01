Veriacich je menej, no na štátnej podpore sa nič nemení. Na čo cirkvi míňajú peniaze od štátu?

Takmer celá štátna dotácia ide na platy.

BRATISLAVA. Kostoly sú prázdnejšie ako pred desiatimi rokmi a nielen vinou pandémie. Napríklad k rímskokatolíckej cirkvi sa minulý rok v sčítaní obyvateľov prihlásilo takmer o 310-tisíc ľudí menej než pred desaťročím.

Napriek úbytku sa štátna finančná podpora pre žiadnu cirkev nezmení.

Nemuselo to tak byť. Nový zákon o ich financovaní, ktorý platí od roku 2020, hovorí, že ak by počet veriacich klesol o desať percent, cirkvám by štát príspevok znížil.

Znižovanie má v sebe niekoľko háčikov. „Je to nastavené veľmi tolerantne,“ hovorí evanjelický teológ Ondrej Prostredník.

Napríklad nestačí, aby poklesol počet veriacich iba v jednej cirkvi. Počet ľudí, ktorí sa hlásia k štvrtej najsilenejšej cirkvi - kalvinistom, klesol až o 13,7 percenta, no napriek tomu jej štátny príspevok ostane nezmenený.