Fica predbehol syn a kúpil si luxusný byt. Bez hypotéky

Šéf Smeru býva v prenájme u Muňka.

BRATISLAVA. Má 28 rokov. Pri kúpe bytu však Michal Fico predbehol svojho otca Roberta.

Šéf Smeru, bývalý trojnásobný premiér a dnes poslanec roky býval v podnájme u daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Vo vlastnom byte nebýva ani dnes.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jeho syn Michal si kúpil luxusný byt na Drotárskej ulici neďaleko Horského parku v Bratislave. Na nehnuteľnosť s rozlohou vyše sto štvorcových metrov si nebral hypotéku. Vo vychytenej lokalite stoja podobné byty státisíce eur.

Mladý Fico robí v prestížnej firme, nie je však v riadiacej pozícii. Jeho otec, politik neodpovedal na otázku, ako sa jeho syn k bytu dostal.

"Bývalý premiér a predseda opozičnej strany Smer Robert Fico by mal vysvetliť, odkiaľ jeho mladý syn vzal peniaze na to, aby si bez hypotéky kúpil byt v takej luxusnej štvrti," reaguje na to Zuzana Petková, šéfka Nadácie Zastavme korupciu.

Robert Fico odpovedá aj na otázky o svojom bývaní s veľkou nevôľou. Prenajíma si pritom nehnuteľnosti, ktoré by ledva zaplatil zo svojich oficiálnych príjmov.