Vyrastal v domove: Prípadov ako Herák je veľa, aj na mňa to skúšali

Zoltán Sztojka zažil pokus o zneužitie.

Zoltán Sztojka je 26-ročný odchovanec detského domova a v týchto dňoch spolupracuje s políciou na odkrývaní ďalšieho prípadu zneužívania detí. Takéto situácie sú v domovoch podľa neho časté a roky sa vedelo aj o bývalom poslancovi za OĽaNO Jánovi Herákovi.

Najväčším problémom však je, že medzi deťmi aj vychovávateľmi panuje strach a len málokto sa odváži ozvať.

Prečo ste vyrastali v detskom domove?

V domove som vyrastal odmalička po tom, ako ma matka nechala v nemocnici. Odtiaľ ma presunuli do dojčenského centra v Skalici. Odvtedy som vystriedal niekoľko domovov v oblasti okolo Levíc a Nových Zámkov.

Skúšali ste matku niekedy vyhľadať?

Nie, stretli sme sa raz, keď prišla za mnou do domova. Bola to však veľmi zvláštna situácia, ani sme sa neobjali a takmer vôbec sme spolu nehovorili. Odvtedy je to pre mňa uzavretá téma.

Nebolo pre vás ťažké striedať niekoľko domovov?