Pracujúca matka: Keď som ľuďom povedala, že som alkoholička, nechceli mi veriť

Dôsledky pitia u nás stále zľahčujeme.

Byť rodičom je náročná práca a časť ľudí rieši túto záťaž každovečerným pohárom vína, či piva. Nalejú si ho aj ľudia, u ktorých to celkom nečakáme: matky malých detí.

Alkohol je pre ne únikom od samoty, obáv, smútku, alebo ho vnímajú ako odmenu za ťažký deň s deťmi. Z popíjania však ľahko vznikne problém, ktorý pretrváva roky a ktorého dlhodobé následky si odnesú aj deti.

V tejto epizóde podcastu Ľudskosť sa reportérka Barbora Mareková rozpráva s pracujúcou matkou Petrou Blaščák o tom, ako sa problémy s alkoholom začali u nej, čo všetko sa za nimi skrývalo, aký mali vplyv na prácu a rodinu a ako vyzerá odborná pomoc, vďaka ktorej sa jej dnes darí abstinovať.

V rozhovore rozoberú:

kde začali Petrine problémy

kto si ich všimol ako prvý

ako sa problémy prejavujú v práci

ako k nim prispieva naša kultúra

prečo má toľko žien sexualitu spojenú s alkoholom

v čom spočíva dopad alkoholizmu na deti

ako vyzerá odborná pomoc a uzdravenie

Spomenuté v podcaste:

In the Realm of Hungry Ghosts (Gábor Maté)

Tělo sčítá rány (Bessel van der Kolk)

Dotazník o traumatizácii ACE's: https://www.cdc.gov/violenceprevention/aces/fastfact.html

Hostka odporučila knihy:

Denník Anny Frankovej - v origináli a pre deti ako komix od Ari Folman

Bez hanby o ohanbí (Nina Brochmann a Ellen Stokken Dahl)

Narodený v modrú stredu (Daniel Tammet)