Mikloš: Mali by sme byť pripravení prichýliť ukrajinských povstalcov

„Podľa prieskumov verejnej mienky patrí Ukrajina medzi európske štáty s najvyšším podielom obyvateľov ochotných so zbraňou v ruke chrániť nezávislosť svojej krajiny,“ hovorí bývalý poradca ukrajinského premiéra a ekonóm IVAN MIKLOŠ , ktorý pre výroky Richarda Sulíka (SaS) ohľadom sankcií proti Rusku opustil krízovú radu ministra hospodárstva.

Bývalý slovenský minister financií hovorí o situácii u nášho východného suseda, projekte Nord Stream 2, manažovaní pandémie, obrannej dohode s USA či o daňovo-odvodovej reforme Igora Matoviča.

Ivan Mikloš slovenský ekonóm,

bývalý minister privatizácie (v rokoch 1991 a 1992), podpredseda vlády pre ekonomiku (1998 – 2002), minister financií (2002 – 2006, 2010 – 2012),

časopis Euromoney ho vyhlásil za najlepšieho svetového ministra financií roka 2004,

pôsobil ako hlavný ekonomický poradca ukrajinského premiéra (2016 – 2019),

vyštudoval Národohospodársku fakultu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) v Bratislave.

Vysvetlil vám Richard Sulík svoje výroky o tom, že by nepredlžoval sankcie, keďže Krym už navždy ostane ruským územím?

Mali sme esemeskovú konverzáciu, ktorá však bola súkromná, takže z nej nebudem nič zverejňovať. Nielen z našej konverzácie, ale aj z jeho verejných vyjadrení sa zdá, že nechápe, respektíve nechce chápať dôvody môjho odchodu a ani závažnosť toho, čo povedal.

Trochu to vyzerá, že členovia vlády dostatočne nerozumejú momentálnemu svetovému kontextu a situácii, v ktorej sa Ukrajina nachádza. Ide z vášho pohľadu o ignorantstvo, alebo to nemajú naštudované?

Z môjho pohľadu ide určite o absenciu líderstva, ktoré znamená schopnosť prebrať zodpovednosť aj za nepopulárne, ale zároveň potrebné veci.

Tento problém je širší, vidím ho aj pri očkovaní a prístupe k pandémii. Spôsob, akým vláda manažovala protipandemické opatrenia, považujem za najhorší z možných. Pretože oni v konečnom dôsledku nahnevali všetkých. Antivaxerov aj ľudí, ktorí rozumejú zmyslu očkovania.

Ak by zvolili odvážnejší a razantnejší prístup, podobný napríklad tomu rakúskemu, nahnevali by len antivaxerov. Vo výsledku by sme na tom boli lepšie my, z pohľadu počtu mŕtvych a stavu zdravotníctva, aj oni z politického hľadiska.

Absenciu líderstva, alibizmus a nedostatok štátnického prístupu vidím aj pri konaní vlády v súvislosti s obrannou dohodou s USA. Nedokážu sa jasne vyhraniť, vajatajú a upokojujú verejnosť tým, že Slovensku nehrozia žiadne americké základne, a tiež tým, že určite nebudeme školiť ukrajinských povstalcov. Toto, mimochodom, považujem za absurdné, pretože o povstalcoch by sme mohli hovoriť iba v prípade obsadenia ukrajinského územia agresorom.

Nebolo chybou aj rozhodnutie prezidentky Čaputovej o interpretačnej doložke k obrannej dohode s USA? Trochu to vyzerá, ako by potvrdzovala tie absurdné argumenty.