Voči nenávistným prejavom musíme byť podľa Korčoka ostražití už pri ich zárodku

Sociálne siete, dezinformácie a pandémia prehlbujú nenávistné prejavy.

BRATISLAVA. Sociálne siete, dezinformácie a pandémia COVID-19 prehlbujú nenávistné prejavy v našej spoločnosti. Musíme byť voči nim ostražití už pri ich zárodku.

Uviedol to šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Našou povinnosťou je byť ostražití

"Je potrebné mať na pamäti, že to, čo sa začalo slovami, v minulosti vyústilo do fyzického násilia a v prípade Židov aj do masového vraždenia. Je našou povinnosťou byť ostražití voči všetkým nenávistným prejavom už pri ich zárodku. Preto jednou z priorít slovenskej diplomacie je pokračovať v boji proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podporovať slobodu náboženského vyznania," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Pripomenul, že Slovensko je od roku 2005 stálym členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA a podieľa sa na medzinárodnom projekte obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor, v ktorom zahynula časť slovenských Židov.

Kolíková sa pripojila k iniciatíve #WeRemember

Miera nenávisti a agresie v spoločnosti a na internete prekračuje únosné hranice. Na sociálnej sieti to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

"V koncentračných táboroch zahynuli mnohí Hitlerovi politickí oponenti, celé rómske komunity, hendikepovaní a chorí, ľudia rôznych etník a vierovyznaní, ale o systematické vyhladzovanie celého národa išlo až v prípade Židov," povedala s tým, že holokaust vznikol ako produkt nenávisti a kolektívneho ticha či ľahostajnosti.

"Aj dnes, po niekoľkých desiatkach rokov, sú, žiaľ, útoky voči menšinám, hľadanie nepriateľa, šírenie nenávisti, predsudkov nezriedkavé," podotkla.

Kolíková sa v tejto súvislosti pripojila k medzinárodnej iniciatíve #WeRemember, ktorej cieľom je pripomenúť si nevinné obete holokaustu. Tiež apel na boj s antisemitizmom a rasizmom.

Je nevyhnutné spájať sa v boji proti zlu

Znalosť hrôzy, ktorá sa odohrala počas holokaustu a uznanie toho, čo boli ľudia schopní urobiť druhým, je pripomienkou povinnosti tejto a budúcich generácií zachovať dôstojnosť jednotlivca za každú cenu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu to uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero.

So splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóom Bukovszkym upozorňujú, že tento pamätný deň pripomína nevyhnutnosť spájať sa v boji proti zlu a zabrániť tomu, aby sa podobné zločiny opakovali.

Hero zároveň vyzval verejnosť na uctenie si pamiatky obetí holokaustu. "Najväčším uctením bude, keď budeme pokračovať v boji proti nenávisti, ochraňovať tých najzraniteľnejších a pokúsime sa urobiť zo sveta lepšie miesto pre každého,“ uviedol.

Upozornil, že na Slovensku naďalej pretrvávajú rasizmus a predsudky voči Rómom a jeho obyvatelia vykazujú jednu z najvyšších mier protirómskych postojov zo všetkých štátov EÚ.

Aj Bukovszky vníma pamätný deň ako príležitosť pre budovanie citlivejšej a tolerantnejšej spoločnosti. “Tento deň nám má pripomenúť, že sa aj naďalej musíme spájať proti zlu, pripomínať si našu minulosť a budovať lepšiu budúcnosť pre všetkých,” zdôraznil.

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN v roku 2005 ako deň spomienky na šesť miliónov židovských obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Dátum pripomína 27. január 1945, keď Červená armáda oslobodila nacistický koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau.