Omše v garáži či v dome kurátora. Ako cirkvi súperia na dedinách o priazeň Rómov

Na dedinách cirkvi často improvizujú.

BRATISLAVA. Keďže jediný kostol v Slizkom je v rekonštrukcii, miestni obyvatelia sa aspoň raz mesačne stretnú v dome kurátora, ktorý pre nich odslúži omšu.

Obyčajne sa tu však zíde len päť alebo šesť ľudí vrátane starostky Marcely Sekrénešovej.

„Ľudia už o to nemajú záujem. Máme tu veľa nových a mladých ľudí. Viery sa držali starší, ale tí už väčšinou zomreli,“ hovorí starostka.

Táto nenápadná obec v okrese Rimavská Sobota má po minuloročnom sčítaní jedno neočakávané prvenstvo. Zo všetkých obcí tu najviac poklesol počet ľudí, ktorí sa hlásia k rímskokatolíckej cirkvi.

Pred desiatimi rokmi tu takých veriacich bolo 153, dnes je to len 18. Počet obyvateľov pritom stúpol z 208 na takmer 250.

Zvláštne je aj to, že ľudia sa tu v minulosti hlásili k rímskokatolíkom napriek tomu, že jediný kostol v dedine je evenjelický. Dokonca aj omše v dome kurátora sú dnes iba evanjelické.

Starostka hovorí, že v minulosti chodilo niekoľko presvedčených katolíkov do desať kilometrov vzdialeného Veľkého Blhu, kde je aj rímskokatolícky kostol, no pre starších obyvateľov je to už dnes príliš ďaleko.

Tento paradox však nájdeme aj v mnohých ďalších dedinách. Ľudia využívajú to, čo je dostupné v dedine alebo v najbližšom okolí a veľmi ich netrápi o akú cirkev ide.

Nie je to jediný paradox, ktorý ukázalo minuloročné sčítanie.