Generál Macko: Slovensko môže zablokovať príchod vojakov NATO pre celú východnú Európu (rozhovor)

NATO zvažuje vyslať tisíc vojakov aj na Slovensko.

BRATISLAVA. Slovensko by mohlo vyslanie vojakov NATO na Slovensko, ale aj do ostatných krajín úplne zablokovať, aj keď to nie je pravdepodobné.

V reakcii na uvažovaný plán NATO o vyslaní spoločných bojových skupín do východných štátov aliancie to povedal generálporučík vo výslužbe PAVEL MACKO.

Prípravu vyslania tisícčlenných kontingentov NATO na Slovensko, do Maďarska, Bulharska a Rumunska ako jednu z možností potvrdil minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS).

Severoatlantická aliancia o tom začala uvažovať v reakcii na rozmiestnenie 130-tisíc vojakov Ruska v pohraničí s Ukrajinou.

"Vyslanie vojakov sa dostalo na stôl len v posledných hodinách," povedal Korčok vo štvrtok. Aliancia sa vyslaním jednotiek bude zaoberať podľa ministra v najbližších dňoch a týždňoch a vláda k tomu ešte nemá žiadny postoj, vysvetľoval.

Kabinet premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) už teraz čelí silnej dezinformačnej kampani pre obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Opozícia vedená Robertom Ficom zo Smeru mobilizuje voličov do ulíc, aby zabránili zriadeniu vojenských základní Spojených štátov na území Slovenska.

Nič také však dohoda neumožňuje.

Prečo NATO uvažuje o vyslaní vojakov a prečo aj na Slovensko? Čo by sa stalo, ak by opozícia dokázala donútiť vládu zablokovať plán NATO? Kam na Slovensko by vojaci prišli a bolo by ich možné stretnúť aj v potravinách?

Odpovedá generálporučík vo výslužbe Pavel Macko.

Pavel Macko v Ozbrojených silách pôsobil 35 rokov od augusta 1983 do mája 2018,

bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO,

velil Výcvikovému centru spoločných síl NATO,

v roku 2016 bol povýšený na hodnosť generálporučíka,

velil viacerým slovenským aj medzinárodným vojenským cvičeniam,

pôsobil ako zástupca Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR,

z Ozbrojených síl odišiel v reakcii na vymenovanie Daniela Zmeka za náčelníka generálneho štábu ministrom obrany Petrom Gajdošom z SNS,

je predsedom mimoparlamentnej politickej strany Občianski demokrati Slovenska.

Mohla by vláda z vnútorných politických dôvodov plán NATO na vyslanie vojakov aj do ostatných krajín zablokovať, ak by k nemu prišlo?

Áno. Slovensko by mohlo celý návrh vetovať. Rozhoduje sa totiž konsenzom. Všetkých 30 členských krajín vrátane Slovenska musí súhlasiť. Bol by to však veľmi nešťastný signál.

Ak by sa tak stalo, ostatné krajiny by si museli príchod dohodnúť jednotlivo cez vzájomné medzištátne dohody. To je nežiaduce. Ak má ísť o vyslanie signálu Rusku, že NATO je jednotné, tak by to malo byť pod spoločnou hlavičkou NATO.

Existuje aj možnosť, že plán ako taký nezablokujeme, ale odmietneme, aby vojaci prišli aj na Slovensko?