Dobré ráno: Syn Roberta Fica má bývanie rýchlejšie ako expremiér

Michal Fico si kúpil byt pred týždňom na lukratívnej adrese v Bratislave.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=mhknx-118e991-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

Syn Roberta Fica si kúpil byt skôr ako jeho otec. Len v 28 rokoch získal byt bez hypotéky a skoro za pol milióna eur. Byt sa nachádza na lukratívnej adrese v Bratislave a má minimálne 100 metrov štvorcových.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mohol si takýto byt dovoliť? Nemohli mu požičať rodičia? A vysvetlil už Robert Fico, aké bývanie má on?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozprávala s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempaským.

Zdroje zvukov: SME, Denník N, FB Robert Fico, TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

V Severoatlantickej aliancii uvažujú o prípadnom vyslaní posíl aj na Slovensko. Potvrdil to minister zahraničných vecí Ivan Korčok po zahraničnom výbore v Národnej rade. Zdôraznil, že žiadne rozhodnutie urobené nebolo. O úvahách NATO informovala vo štvrtok britská stanica Sky News s tým, že po tisíc vojakov by mohlo byť vyslaných do Rumunska, Bulharska, Maďarska a na Slovensko.

Vyšetrovateľ NAKA navrhol podať obžalobu na Ladislava Bašternáka v súvislosti s kauzou Bonaparte. Bašternáka len v stredu prepustili podmienečne z väzenia, prípad novej obžaloby sa týka neoprávnených vratiek DPH v súvislosti s výstavbou bytového komplexu Bonaparte, v ktorom býval aj expremiér Robert Fico.

Marián Magát, ktorý je obvinený z extrémizmu, ide do väzby. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Pezinku. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti. Marián Magát v roku 2016 kandidoval na 88. mieste za Ľudovú stranu Naše Slovensko Mariana Kotlebu.

Inflácia na Slovensku by mala vyvrcholiť začiatkom roka, keď by v januári mala atakovať hranicu siedmich percent. Odhaduje to guvernér Národnej Banky Slovenska Peter Kažimír.

Odporúčanie

Krása nevídaná je študentské predstavenie v réžii Zuzany Fialovej. Je to živé, vtipné aj hlboké a je to môj zaujímavý tip na záver. A navyše, podporíte aj kultúru.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.