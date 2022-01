Samosprávy plánujú na 2. februára protest pred sídlom vlády

ZMOS vyčíta vláde nedostatočnú spoluprácu a Ignorovanie pri príprave zákonov.

BRATISLAVA. Samosprávy plánujú 2. februára protest, na ktorom predstavia konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzťahu k vláde a parlamentu.

O jeho zorganizovaní rozhodlo pred týždňom predsedníctvo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ignorovanie pri príprave zákonov

Ako v tlačovej správe informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák, napriek zložitej epidemiologickej situácii, ale z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie, je to jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov.

„Mestá a obce, ktoré počas všetkých vĺn pandémie zabezpečovali všetky kľúčové opatrenia na ochranu svojich obyvateľov, samosprávy, ktoré testujú a očkujú a sú spoľahlivým partnerom štátu, sú dlhodobo ignorované pri príprave zákonov. Závažné pripomienky, konštruktívne návrhy vychádzajúce z miery poznania skutočného života a rovnako aj formulované odporúčania sú prehliadané. Neexistuje skutočná komunikácia medzi štátom a samosprávami. Štát nechal obce a mestá pred dverami,“ uviedol Kaliňák.

Nové povinnosti bez finančného krytia

Zdôraznil, že vláda na jednej strane ignoruje vecný prístup zo strany miest a obcí, ale na druhej strane na nich presúva nové a ďalšie úlohy. Spravidla bez peňazí.

Verejný protest sa začne 2. februára o 11:00 pred Úradom vlády Slovenskej republiky v Bratislave. Predstavitelia samospráv na podujatí predstavia konkrétne požiadavky ku konkrétnej legislatíve.

„Predsedníctvo ZMOS navrhlo formát štyroch členov za každé regionálne združenie miest a obcí, ktorých je celkovo 61 s tým, že ak nebude prezentovaným požiadavkám vyhovené, ďalším krokom bude štrajk na úrovni všetkých samospráv,“ uzavrel Kaliňák.

Únia miest sa nepripojí

Únia miest Slovenska informovala, že sa nepripojí k výzve ZMOS. V súčasnej situácii nepovažuje takýto postup za vhodný, ani za rozumný. Zhodli sa na tom zástupcovia Prezídia únie na mimoriadnom online rokovaní vo štvrtok 27. januára.

„V čase, keď čelí Slovensko, okrem pandemickej, klimatickej a ekonomickej kríze, ešte aj hroziacemu geopolitickému, vojnovému konfliktu na susednej Ukrajine, nepovažujeme za vhodné, ani za rozumné zvyšovať napätie v spoločnosti štrajkovaním,“ skonštatovali.

Únia miest Slovenska sa zároveň nepripojilo k ZMOS vo vyhlásení, že v prípade, ak vláda požiadavkám združenia nevyhovie, tak nasledujúcim krokom bude štrajk všetkých samospráv. Tlačovú správu poskytla hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.

„Považujem za nevhodné a aj nespravodlivé voči vláde, aby boli primátorky a primátori, o to viac v súčasnej mimoriadne napätej situácii, súčasťou takýchto podujatí. Nie sme spokojní a nepáčia sa nám mnohé rozhodnutia vlády a parlamentu, ktoré komplikujú život samospráve. Ako Únia miest Slovenska našu nespokojnosť dávame patrične najavo a upozorňujeme na tieto rozhodnutia a budeme to robiť ďalej. Ale robiť to cez demonštrácie a vyhrážkami, štrajkami, ako ZMOS, to nepovažujeme za vhodné,“ povedal prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.