Máte pocit, že potrebujete terapiu? Nie ste sami

Veľký prehľad výsledkov sčítania. Opatrovateľky potrebujú podporu verejnosti. Slovensko sa chystá na príchod viacerých hudobných hviezd. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Viac žien než mužov, viac ľudí bez vyznania, no aj staršie obyvateľstvo. Čo ukázali výsledky sčítania na Slovensku: Slovak, Catholic, and ageing. But some of the 2021 census is a surprise (+graphs)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

2. Slováci svoju nedôveru voči cudzincom veľmi promptne uplatnia aj na svojich, ak sa im zdá, že tam vonku strávili priveľa času. Prečo sa nám nechce veriť, že by niekto mohol chcieť žiť na Slovensku.: Slovaks often find it hard to believe someone wants to live in their country

3. Oslavovala okrúhlu stovku, no jej rodina len stála pri dverách a plakala, opisuje opatrovateľka z domova sociálnych služieb neľahkú situáciu počas pandémie. Opatrovateľky hovoria, že potrebujú väčšiu podporu verejnosti: Frustrated carers feel lack of public support

4. Na Trojhraničí sa stretáva hranica troch štátov: Slovenska, Maďarska a Rakúska. Vydajte sa k tomuto miestu po novej turistickej trase, kde možno zahliadnete aj najväčšieho vtáka u nás: The Three Borders near Bratislava is accessible again, legally

5. Univerzitná reforma má pozitíva, kvalitu vysokého školstva však nezlepší, hovoria zamestnávatelia. Do budúcna by chceli viac priestoru pri rokovaniach o veľkých zmenách: University reform does not go far enough, employers warn

6. Dua Lipa či Red Hot Chilli Peppers. Do Bratislavy pricestuje viacero hudobných hviezd, ktoré by ste si nemali nechať ujsť. Viac v našom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Weekend: Which big stars will gig in Bratislava and Prague in 2022?

7. Často veríme, že ľudia bez domova sú leniví a život na ulici si vybrali. Psychologička z organizácie Proti Prúdu vyvracia najčastejšie mýty. Často stačí len troška pozornosti, pre ľudí na ulici to môže byť veľká pomoc: A simple 'hi' to invisible people on the streets is a big help

8. Protipandemické opatrenia sú príliš komplikované. Stačilo by však dodžiavať jednoduché zásady a byť k sebe ohľaduplní: Slovakia throws itself into the Omicron wave

9. Tisíce druhov ruží a ochutnávka oceňovaného nápoja. Vyberte sa na výlet do medovej dediny: What’s the buzz?

10. Máte pocit, že potrebujete terapiu? Nie ste sami. Vďaka osvete aj kvôli pandémii ľudia aj u nás častejšie hľadajú odbornú pomoc, stále však nie je dostupná všetkým, hovoria psychológovia a psychologičky z rôznych časti Slovenska: It's not just you. A lot of people have been struggling with the stress of Covid

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.