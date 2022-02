Lengvarský: V boji s lekármi antivaxermi má byť štát razantnejší

Krajské rozdiely vo vlne omikronu nehrajú úlohu.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Karin Popovcová.

„Máme stratégiu. Pokiaľ budeme vidieť, že na urgentné príjmy je veľký nápor, tak ju spustíme a vypneme niektoré testovania,“ hovorí minister zdravotníctva VLADIMÍR LENGVARSKÝ (nom. OĽaNO) o postupe vlády, v prípade rýchleho šírenia sa omikronu.

Opisuje, prečo by testovania vtedy zahltili zdravotnícky systém, kedy uzavrú dohodu o zvýšení platu zdravotníkov, či to, ako bude štát odoberať lekárom šíriacim nepravdy o covide licencie.

Vladimír Lengvarský od roku 2021 je ministrom zdravotníctva

absolvoval Vojenskú akadémiu J. E. Purkyňe v Hradci Králové so špecializáciou všeobecné lekárstvo

v roku 2008 získal titul Master of Public Health

brigádny generál a lekár, bol riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku

Žilinský kraj sa pripravuje na vrchol vlny omikronu, každý druhý test im vychádza pozitívny. Koordinátorka pre zdravotníctvo v krajine hovorí, aby mali ľudia doma lieky, samotesty a potraviny. Radíte aj vy ľuďom, aby si nakúpili základné veci na najbližšie tri týždne?

Nie je nutné vyvolávať paniku. Deje sa to, čo sme predpokladali a avizovali. Nástup pozitívnych PCR prípadov vidíme už teraz, zatiaľ však neevidujeme sektorové výpadky. Môže a zároveň k tomu však nemusí dôjsť. Nemalo by to byť dlho, takže zásobenie nie je nutné.

Ak niekto berie lieky na tlak, je nutné, aby ich mal na tri týždne?

Určite áno. Dnes však existuje aj e-recept, čiže sa to dá vybaviť z domu. Nevidím v tom zásadný problém.

Pomáha vám trochu aj to, že kraje sú rôzne? Napríklad teraz má najviac prípadov Žilinský kraj, neskôr to možno bude Bratislavský, a tak sa to vystrieda. Je to pozitívum omikronu?