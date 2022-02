Riaditeľ Pamiatkového úradu Ragač: Bratislava je veľmi ťažkým bojovým poľom

To, že sa Istropolis nepodarilo zachrániť, je aj vizitkou fungovania našej spoločnosti, hovorí.

"Každá architektúra potrebuje pár desaťročí v praxi, aby sa o nej začalo komunikovať," hovorí historik a dočasný riaditeľ Pamiatkového úradu RADOSLAV RAGAČ.

V rozhovore vysvetľuje, že ak nebude rekcia odborníkov pri debate o zachovaní starších pamiatok rýchla, prípad Istropolisu sa bude opakovať.

Radoslav Ragač historik

dočasný riaditeľ Pamiatkového úradu SR

od roku 2016 zastával pozíciu generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry

Mrzí vás, že sa nepodarilo zachrániť Istropolis?

Je to aj vizitka toho, ako vlastne funguje naša spoločnosť.



Ak by to bolo na vás, aké by bolo rozhodnutie?



Sčasti je to rozhodnutie na mne, aj keď koniec koncov, proces, aby to bola národná kultúrna pamiatka, sme formálne neukončili ani nezačali. Už keď som nastúpil do tejto funkcie, procesy boli také rozbehnuté, že bolo v podstate neskoro.

Ak by ste mali proces na starosti od začiatku, dopadlo by to inak?