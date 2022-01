Na juhu Slovenska môže teplota vystúpiť na šesť stupňov, malo by aj snežiť

Pozrite si predpoveď počasia na sobotu.

BRATISLAVA. Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, spočiatku prechodne aj menej oblačnosti.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Od západu začne postupne na väčšine územia snežiť, v polohách do 300 metrov miestami dážď alebo dážď so snehom. Na východe sa bude tvoriť menej zrážok.

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 13:00 5 ℃ Riziko zrážok: 50% 16:00 3 ℃ Riziko zrážok: 80%

Ojedinele sa môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje, ráno ojedinele aj poľadovica. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od -2 až +3 stupňov Celzia, v južnej polovici západného a na juhu stredného Slovenska miestami 3 až 6 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 m vystúpi len na okolo -4 stupne.

Fúkať bude slabý premenlivý, postupne prevažne juhozápadný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu (10 až 30 km/h), v nárazoch do 14 metrov za sekundu (50 km/h). Nad pásmom lesa bude fúkať búrlivý vietor až víchrica.

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 4 milimetrov, na západe do 8 milimetrov, respektíve do 10 centimetrov snehu.