Valášek: My sme chceli byť v NATO, nik nás tam neťahal

Je nešťastné, že toľko rokov od konca studenej vojny sme stále závislí od ruského plynu.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Rozhovor prepísala Monika Žigová.

BRATISLAVA. „Ako chceme, aby Severoatlantická aliancia splnila záväzok, za ktorý sme roky lobovali? Ona nás do svojich radov neťahala, my sme chceli byť v NATO,“ hovorí poslanec TOMÁŠ VALÁŠEK (PS). Vysvetľuje, či sa pre konflikt Ruska a Ukrajiny schyľuje k vojne a aký by mal byť postoj Slovenska.

Tomáš Valášek je členom hnutia Progresívne Slovensko,

je členom zahraničného výboru Národnej rady,

v rokoch 2013 – 2017 bol veľvyslancom stálej delegácie pri NATO v Bruseli.

Bude vojna?

Zdá sa, že áno. Minimálne v tom zmysle, že Rusko robí všetko preto, aby sme si to mysleli. Otázka je, prečo to robí. Nemyslím si, že má záujem o ďalší kus ukrajinského teritória.

Už si uchmatli Krym a vyzbrojili, vycvičili, zorganizovali a priamo vojensky pomohli povstaniu v Donbase. Podľa mňa im nejde o ďalšie štvorcové kilometre Ukrajiny, no majú jasnú agendu.

Napokon, dali nám ju na papieri formou dvoch zmlúv. Chcú zabrániť Ukrajine, aby vstúpila kedykoľvek v budúcnosti do Európskej únie a NATO. Nevedia prijať, že Ukrajina má právo slobodne sa rozhodnúť o vlastnej budúcnosti. Tak je to vo vnímaní Vladimira Putina.

Chcem oddeľovať Rusko – ktoré je veľká, stará krajina s dlhou históriou – a Vladimira Putina.

Nevie pripustiť, že by Rusko bolo čokoľvek iné ako veľmoc. A veľmoc si definuje ako tú, ktorá si rozparceluje menšie štáty medzi sebou. Plán, ktorý si vieme vyskladať, nie je ani tak vojnou samou osebe, ale hrozbou vojny prinútiť Ukrajinu, aby sa vzdala práva vstúpiť do NATO.

A ak sa nevzdá, primať západných spojencov, aby jej to právo upreli. Otázka je, čo Putin urobí, ak Ukrajina ani Západ neuhne. Preto si myslím, že vojna je v určitom momente možná.

Viete si predstaviť, že Ukrajina by to urobila? Putin tam má vysokú nepopularitu. Po roku 2014 sa zdvihlo národovectvo a hrdosť Ukrajincov, sú pripravení brániť svoju krajinu. Nevyzerá reálne, že by sa vzdali.