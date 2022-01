Poslanec Tomáš si nemyslí, že by Slovensku hrozil konflikt

Bittó Cigániková by s prítomnosťou jednotiek NATO na Slovensku súhlasila.

BRATISLAVA. Nezaradený poslanec Erik Tomáš (Hlas) si myslí, že Slovensku žiadny konflikt nehrozí. Reagoval tak na možnú prítomnosť jednotiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na Slovensku v dôsledku napätia medzi Ukrajinu a Ruskom.

Riešiť by sa mala podľa neho najmä migračná politika. Uviedol to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

„Zatiaľ žiadny konflikt nehrozí, nie sme ohrození a prítomnosť vojakov NATO na našom území by, naopak, mohla provokovať Rusko," uviedol Tomáš s tým, že Slovensko má svoje možnosti a kapacity na to, aby ochránilo ukrajinskú hranicu.

Od vládnych predstaviteľov očakáva, že vypracujú schémy prípadnej pomoci, pokiaľ by došlo k migrácii obyvateľov z Ukrajiny.

Bittó Cigániková varuje pred Ruskom

Jana Bittó Cigániková zo SaS si myslí, že už z histórie je známe, že Rusko vie byť agresorom. Situácia je podľa nej úplne jasná a ak už stoja ruskí vojaci na hraniciach, je to hrozba a treba na ňu adekvátne reagovať.

"Ak bude Ukrajina vojensky napadnutá, Slovensko môže na to tiež doplatiť," povedala s tým, že by bolo veľkou chybou tváriť sa, že sa nič nedeje.

Podľa Cigánikovej krajiny ako Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko požiadali jednotky NATO, aby boli na ich území. „A to z jediného dôvodu, pretože to zvyšuje bezpečnosť tých krajín. A NATO následne dalo túto ponuku aj Slovenskej republike," dodala s tým, že by s prítomnosťou jednotiek NATO na území Slovenska súhlasila.

Predseda strany SaS Richard Sulík podľa jej slov vníma za pôvodcu napätia medzi dvomi krajinami Rusko.

Pri téme obrannej dohody sa opozícia podľa Bittó Cigánikovej snaží pre politické body len vystrašiť Slovákov. Tomáš, naopak, tvrdí, že kontrakt je neprijateľný a nevýhodný pre Slovensko.

"Zmluva neohrozuje Slovensko. Akým spôsobom nás môže ohrozovať, keď spolupracujeme s vlastnými spojencami," skonštatovala Bittó Cigániková a poukázala, že takáto dohoda pre ďalších 23 krajín nie je hrozbou.

Opozícia podľa jej slov len ťaží zo strachu ľudí. Deklaruje, že nič sa na Slovensku nebude dovážať a ani sem nikto nepríde bez súhlasu parlamentu.

Bittó Cigániková si nevie predstaviť spoluprácu s Hlasom

Poslankyňa SaS si v aktuálnej situácii nevie predstaviť, že by jej strana v budúcnosti spolupracovala s Hlasom.

"Dúfala som, že sa budú od Smeru odlišovať, zatiaľ to však nevidíme. Je to Smer 2," podotkla Bittó Cigániková.

Tomáš vyhlásil, že ich strana nebude spolupracovať s OĽANO a ani s ĽSNS.

"Neznamená to automaticky, že budeme spolupracovať so všetkými ďalšími stranami. Ide nám o čo najsilnejšie zastúpenie sociálnej demokracie," podotkol poslanec.