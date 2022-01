Via Iuris kritizuje Matoviča, útoky na mimovládky považuje za neprípustné

Matovič obvinil mimovládky z rozkrádania stoviek miliónov eur.

BRATISLAVA. Útoky ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na mimovládne organizácie sú neprípustné. Uviedla to mimovládka Via Iuris vo svojom profile na sociálnej sieti.

Matovič podľa Via Iuris po stredajšom rokovaní vlády zaútočil na občianske organizácie a obvinil ich z rozkrádania stoviek miliónov eur.

„Výroky ministra financií, ktorými osočuje občianske organizácie, sú neprípustné. Mnohé organizácie, ktoré dlhé roky pracujú s minoritnými skupinami, nahrádzajú úlohu štátu tam, kde ten fatálne zlyháva,“ zdôraznila Via Iuris.

Pripomenula, že vláda sa ešte pod vedením Igora Matoviča vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k podpore občianskej spoločnosti a vzájomnej spolupráci. „Takéto vyhlásenia idú proti vládnemu záväzku, čo nemôžeme akceptovať,“ uzavrela mimovládka.

Vláda schválila zo svojej rezervy 330-tisíc eur pre pastoračných asistentov v rómskych komunitách. Ako Matovič vysvetlil, ide o preplatenie nákladov pre pastoračných asistentov.

„Zatiaľ sa to ukazuje ako najefektívnejší spôsob práce s rómskou komunitou, keď to porovnám so stovkami miliónmi, ktoré rozkradli najmä bratislavské mimovládky,“ povedal minister financií po rokovaní vlády.