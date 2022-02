Prečo výnimočné kúpele v Sliači postihol osud kaštieľa v Rusovciach (otázky a odpovede)

Šancu im chce dať aj Sulík.

SLIAČ. Ak by sa film Hriešny tanec pred vyše 30-timi rokmi nakrúcal na Slovensku, bolo by to v kúpeľoch Sliač pri Zvolene.

Rozsiahly komplex hotelových budov a parky s kvetinovou výzdobou dopĺňajú tenisové kurty, či kúpalisko s liečivou vodou. Hlavný kúpeľný hotel Palace, ktorý je architektonickým klenotom, ponúka hosťom viaceré priestory na vyžitie, komfortnú spoločenskú sálu aj vlastné kino.

Bejby však zostala sedieť v kúte. Kúpele Sliač sú jediné z vyše dvadsiatky slovenských kúpeľov, ktoré po zmene režimu v roku 1989 zostali v rukách štátu. Od vtedy roky upadajú a viaceré z historických objektov sú dnes v havarijnom stave.

V polovici januára ohlásil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) prvý krok k ich záchrane.

Príbeh Sliača sa tak podobá histórii zdevastovaného kaštieľa v Rusovciach, ktorý štát tiež zachraňuje na poslednú chvíľu. V desiatich bodoch odpovedáme na otázky prečo je to tak, kto je za to zodpovedný a čo by malo nasledovať.

1. Prečo kúpele Sliač stoja za pozornosť

Pre svoje liečivé účinky sa pramene na Sliači využívajú už takmer 800 rokov. Sliač je údajne jediným miestom na svete, kde vyvierajú minerálne pramene s prirodzenou izotermickou teplotou 33,2 stupňa Celzia a vysokým obsahom oxidu uhličitého.