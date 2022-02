Ranný brífing: Lustrácie pre „kámoša“ idú na súd, Bernáth čelí doživotiu

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Nezákonné lustrácie za bývalého vedenia polície sú už vyšetrené. Bývalý funkcionár NAKA Pavol Vorobjov popiera, že by vedel, pre koho sledoval Jána Kuciaka, a že by bral úplatky. Priznal však tisícku v hotovosti od niekdajšieho šéfa NAKA Petra Hraška. Či uzavrie dohodu o vine a treste, sa Vorobjov ešte nerozhodol.

Spotify má problém. Hudobná služba je kritizovaná pre šírenie dezinformácií v podcaste Joea Rogana. Už prišla o Neila Younga a Joni Mitchellovú, ďalší môžu nasledovať. Prečo služba preferuje zavádzajúci obsah pred protestujúcimi hudobníkmi a čo kauza vypovedá o jej zodpovednosti za šírenie bludov? Zistíte v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Službičky pre „kámoša“. Vorobjov opísal, ako lustroval pre Bödöra

Exšéf NAKA Peter Hraško a bývalý riaditeľ Policajného zboru Tibor Gašpar. (zdroj: TASR)

Desiatky novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka nezákonne lustroval podľa vyšetrovateľov na objednávku bývalý funkcionár NAKA Pavol Vorobjov. Polícia ho obvinila z ôsmich trestných činov, napríklad za zneužitie právomocí verejného činiteľa mu hrozí až desaťročný trest a prepadnutie majetku.

Polícia vyšetrovanie nezákonných lustrácií novinárov ukončila rok a pol po zadržaní Vorobjova. Teraz sa rozhoduje o tom, či sa prípad dostane pred súd, alebo Vorobjov uzavrie dohodu o vine a treste, ktorú však tiež musí schváliť sudca. Ak by súhlasil s dohodou, jeho trest by sa mohol znížiť o tretinu pod dolnou hranicou trestnej sadzby. Jeho rozhodnutie ešte nie je jasné.

Vorobjov pri výsluchu poprel, že by vedel, pre koho lustroval novinárov. Pripustil však, že o Bödörovi počúval pomerne často od niektorých kolegov, ktorí sú dnes obvinení v rámci kauzy Očistec. Pár mesiacov po Vorobjovovom príchode na NAKA si títo kolegovia prestali dávať pozor na jazyk a opakovane spomínali akéhosi „kámoša“. Vorobjov časom pochopil, že ide práve o nitrianskeho oligarchu Bödöra.

Prezývku „kámoš“ používal exšéf NAKA Peter Hraško, ale aj bývalý šéf národnej finančnej jednotky Bernard Slobodník či bývalý šéf protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer.

Vorobjov takisto tvrdí, že za informácie neprijímal úplatky, aj keď priznal, že od Hraška dostal napríklad tisíceurovú „vianočnú odmenu“ v hotovosti a bez dokladu.

Pred súdom sa smial, podnikateľ z Marianky čelí doživotiu

Kamil Bernáth prichádza na súd s dobrou náladou a v reťaziach. (zdroj: SME/Marko Erd)

Z dodávky justičnej stráže vystupoval v sprievode kukláčov so samopalmi opatrne, pretože s retiazkami okolo nôh, putami na rukách a navyše s igelitkou, by sa ľahko mohol potknúť.

Keď pred vstupom do budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici zbadal redaktora denníka SME s fotoaparátom, na chvíľu sa zastavil a začal sa silene smiať.

Takto sa podnikateľ Kamil Bernáth, obžalovaný z mafiánskeho pokusu o vraždu bývalého starostu Marianky Dušana Statelova, dostavil prvýkrát pred súd.

Spolu s ním čelí obžalobe aj jeho zamestnanec Roman Brenčič, ktorý podľa zistení polície fungoval ako Bernáthov vybavovač, a Milan Danko, u ktorého si údajne Bernáth cez Brenčiča objednal podpálenie Statelovej stodoly. Danko prišiel v modrej väzenskej kombinéze, odpykáva si trest za drogovú trestnú činnosť.

Na prelome rokov 2020 a 2021 Bernáth okrem vypálenia stodoly viacerým ľuďom podľa svedkov ponúkal aj desaťtisíce za vraždu Statelova. Keďže išlo o prípravu úkladnej vraždy verejného činiteľa, hrozí Bernáthovi a Brenčičovi 25 rokov až doživotie.

Odchod z funkcie Statelov oznámil po vypálení stodoly 31. januára minulého roka. Na pojednávanie Statelov neprišiel. Súd však prečítal časť jeho výpovede, kde hovorí o tom, že v okolí domu nezhasína svetlo, neustále kontroluje okolie, pretože v Marianke sa bojí o život a chce sa z nej odsťahovať.

V krátkosti z domova:

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 14 643 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 31 595 testov. Pozitívne testovaný na covid bol aj hlavný hygienik Ján Mikas. V nemocniciach leží 1 663 pacientov, pribudlo aj 20 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 932 ľudí. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský očakáva, že variant omikron nespôsobí toľko vážnych stavov ako variant delta.

Aké bolo pôsobenie Baťovej: Šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv Zuzana Baťová posudkami, ktoré vypracoval jej tím, zabránila nielen používaniu neregistrovanej ruskej vakcíny proti covidu Sputnik V, ale rovnako aj v Európskej únii neuznaného kubánskeho lieku heberprot na diabetickú nohu. Odborníci sa zhodujú, že za jej pôsobenia získala lieková agentúra medzinárodnú prestíž.

Vyhlásenie prezidentky k Ukrajine: Dnešná napätá situácia na Ukrajine si nevyžaduje silné slová, ale rozumné kroky, a silné hodnotové postoje. Prezidentka Zuzana Čaputová to skonštatovala počas svojho vyhlásenia k napätej situácii na Ukrajine. Vyzvala aj k nestrácaniu súdnosti, zachovaniu pokoja a rozlišovaniu medzi faktami a propagandou.

Sotákovci sa spojili s Borguľovcami. Kreslia projekt za milióny eur

Vizualizácia projektu Golf Hotel Tále. (zdroj: EIA/Tále ski & golf resorts/What Architects/Ark Shelter)

Slovenskí veľkopodnikatelia majú slabosť na horské strediská. Donovaly „patria“ Borisovi Kollárovi, Nízke a Vysoké Tatry zasa firmám z prostredia finančnej skupiny J&T, no a Hatinovci sa udomácnili na Králikoch.

Tále sú dlhé roky doménou majiteľov Železiarní Podbrezová, ktorých hlavnou tvárou je Vladimír Soták. Toho občas médiá označujú ako pána Horehronia. S troma tisíckami ľudí je jeho podnik najväčším zamestnávateľom v regióne a jeho aktivity okrem priemyslu zahŕňajú aj viacero ďalších sektorov.

Vo svojom novom projekte sa spojili s firmou Michala Borguľu – brata politika Martina Borguľu s bohatou históriou v strane Smer, ktorý je v súčasnosti poslancom parlamentu za hnutie Sme rodina.

V decembri 2020 založili spoločný podnik Tále ski & golf resorts. Úradom predložili projekt s pracovným názvom Golf Hotel Tále. Jeho cieľom je prestavanie Dependence hotela Stupka – Golf na kongresové a wellness centrum s reštauráciou pre 200 hostí, kongresovými priestormi s rozlohou 300 štvorcových metrov a wellness službami na ploche 680 štvorcových metrov. Celkové náklady vyčíslila firma na 15 miliónov eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Športovcov dobieha problém: V januári sa skončila niekoľkoročná výnimka z platenia zdravotných a sociálnych odvodov, ktorú profesionálnym športovým klubom ešte v januári 2016 odobrila vláda Roberta Fica. Odvodové prázdniny chránili rozpočty klubov, hráčov však dostali do situácie, keď sa ich odpracované roky neevidovali v Sociálnej poisťovni, čo sa môže odraziť aj na ich neskoršom dôchodku.

Oživenie prepravy plynu z Ruska: Preprava zemného plynu z Ruska na Slovensko sa vracia k minuloročným rekordom z konca roka. Prvý februárový deň by sa malo plynovodom cez Veľké Kapušany prepraviť 80 miliónov metrov kubických plynu. V novembri a decembri minulého roka prúdili vlaňajšie rekordné množstvá plynu v objeme zhruba 90 miliónov kubíkov denne.

Bratislavské letisko pridáva spojenia: Z bratislavského letiska bude vo februári fungovať približne dvakrát viac pravidelných leteckých spojení ako v januári. Letové poriadky väčšiny liniek sa po prerušení a obmedzení letov opäť pomaly dostávajú do normálu. Opatrenia vo viacerých krajinách, kam sa z Bratislavy lieta, napríklad vo Veľkej Británii či v Dánsku, sa majú v tomto mesiaci ďalej uvoľňovať.

Mariupoľ je znovu v ohrození. Ruskú armádu by už miestni nevítali

Ukrajinský vojak s rozstrieľanou fotografiou ruského prezidenta Vladimira Putina. (zdroj: TASR/AP)

Keď Vitalij Dragnijev spomína na udalosti z januára 2015, stále cíti bolesť. V jeho Mariupoli sa vtedy odohrala jedna z najznámejších a najbrutálnejších epizód vojny na Ukrajine.

V priebehu tridsiatich sekúnd dopadlo 126 rakiet na štvrť s bytovkami zo sovietskej éry. Zomrelo pri tom tridsať civilistov vrátane dvoch detí. Neskoršie vyšetrovanie ukázalo, že rakety prileteli z územia, ktoré vtedy ovládali proruskí separatisti.

Mnohí v meste výsledky vyšetrovania dodnes spochybňujú, o neďalekom Rusku hovoria s nostalgiou. Dragnijev to však vidí jednoznačne. „Boli to Rusi, útočníci,“ povedal pre Financial Times 35-ročný muž, keď práve stál v rade pred obchodom kúsok od miesta, kam dopadli strely.

Mesto sa už čoskoro môže ocitnúť v palebnej línii znovu. Ak by sa Rusko odhodlalo na obmedzenú inváziu, jedným z prvých cieľov môže byť práve Mariupoľ.

„Myslím si, že my v Mariupoli budeme prvými terčmi útokov a okupácie,“ povedal pre Financial Times právnik Jevhen, ktorý sa nedávno vrátil do domovského mesta z Kyjeva. „Neplánujem ujsť, radšej by som zdvihol zbrane a bojoval. Toto je môj domov.“

S Ruskom sa robí kompromis ťažko: „Únia je pre Putina slabým hráčom, Rusko si vymedzuje sféry vplyvu ako počas studenej vojny. Ak spravíme priveľa kompromisov, Rusko to pochopí ako slabosť,“ hovorí pre SME bývalý ukrajinský viceminister zahraničných vecí a bývalý veľvyslanec v USA Valerij Čalyj.

V krátkosti zo sveta:

O Vrběticiach vieme viac: Vyšetrovatelia kauzy výbuchu muničného skladu v českých Vrběticiach spred ôsmich rokov zisťujú, kto mohol dvojici ruských rozviedčikov na českom území pomáhať. Podľa dostupných informácií bol spojkou ruskej GRU bývalý vojak sovietskej armády Nikolaj Šapošnikov, ktorý síce dlhodobo žije v Grécku, no v čase explózií sa zdržiaval v Česku.

Breivika podmienečne neprepustia: Nórsky súd zamietol žiadosť masového vraha Andersa Behringa Breivika o podmienečné prepustenie. Okresný súd v nórskom Telemarku v rozhodnutí konštatoval, že u Breivika existuje jasné riziko, že obnoví správanie, ktoré viedlo k teroristickým útokom z 22. júla 2011. Breivik nikdy nevyjadril ľútosť nad svojimi činmi.

Rekordné blesky: Najdlhšie trvajúci blesk rozžiaril oblohu medzi Uruguajom a Argentínou na viac ako 17 sekúnd. Rekord z predminulého júna potvrdila Svetová meteorologická organizácia. Zaznamenala aj doteraz najdlhší blesk, ktorý pokryl na juhu Spojených štátov v apríli 2020 horizontálnu vzdialenosť 768 kilometrov.

Zo zahraničných webov:

Nadal je fenomén. To, čo dokázal v Austrálii, je mimo reality

Rafael Nadal s trofejou za víťazstvo na Australian Open. (zdroj: TASR/AP)

Na Australian Open sa všetko zišlo v prospech Rafaela Nadala, ukázal navyše skvelú bojovnosť a preto vyhral. Za svoju dlhú kariéru získal na Australian Open jednoznačne najprekvapujúcejší grandslamový titul.

Pre mnohých fanúšikov bolo nepochopiteľné, ako mohol čoskoro 36-ročný Nadal byť schopný držať krok s výrazne mladšími súpermi aj v dlhých zápasoch. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že dlhý čas strávený na kurte musí byť zákonite výhodou pre mladých.

Ako to je možné, že v takýchto náročných zápasoch napokon uspel Nadal, ktorý pol roka nehral pre zranenie a po návrate dostal koronavírus?

"Nadal je fenomén, jeho vôľové vlastnosti sú neuveriteľné, to, čo dokázal teraz v Austrálii, je mimo reality. Skúsenosti, disciplína, vôľa a správna výchova po dlhé roky rozhodli v týchto zápasoch," hovorí bývalý tréner Darie Kasatkinovej či Dominiky Cibulkovej Vladimír Pláteník.

Podľa bývalého trénera Češky Karolíny Muchovej Emila Miškeho by nejeden divák možno Nadala upodozrieval z dopingu. Prakticky celú jeho kariéru sa objavujú názory, že si pomáha nepovoleným spôsobom, hoci nikdy z ničoho usvedčený nebol.

"V jeho prípade by som sa skôr prikláňal k tomu vysvetleniu, že všetky tie prekážky, ktoré za posledné obdobie, ale aj za celú svoju kariéru prekonal, ho urobili silnejším, odolnejším a hladnejším po ďalších víťazstvách," hovorí Miške.

Vedci hlásia problém, antibiotiká prestávajú fungovať

Ilustračná fotografia. (zdroj: AdobeStock)

Svetová zdravotnícka organizácia o nej hovorí ako o jednej z najväčších globálnych hrozieb. Antimikrobiálna rezistencia sa rýchlo šíri a niektorí odborníci dokonca tvrdia, že ide o tichú pandémiu.

Napriek tomu, že zapríčiňuje početné úmrtia, mnohí ľudia ani nevedia, že existuje a že môže ovplyvniť ich liečbu.

Nedávna štúdia, ktorú zverejnil prestížny časopis Lancet, odhalila, že odolnosť proti antibiotikám v roku 2019 priamo zapríčinila 1,27 miliónov úmrtí a bola spojená s ďalšími 4,95 milióna úmrtiami. Je to viac ako v danom roku spôsobili nákazy HIV a malárie dohromady (1,5 milióna úmrtí).

„Nové dáta ukazujú, že antimikrobiálna rezistencia postupuje rýchlejšie, ako sa odhadovalo v najhorších scenároch, čo znepokojuje každého. Faktom je, že nám dochádzajú antibiotiká, ktoré fungujú. Môže to znamenať, že každodenné bakteriálne infekcie budú opäť ohrozovať naše životy,“ píše na portáli The Conversation mikrobiológ Johnatan Cox z Astonskej univerzity.

V krátkosti o zdraví:

Fajčenie a riziko infarktu: Odhadovaný počet fajčiarov na celom svete je približne 1,6 miliardy. Vedecký výskum už aj v minulosti ukázal, že aktívne fajčenie sa podieľa na vzniku desiatok chorôb. Nová štúdia, ktorú publikoval odborný časopis Circulation Research, prináša ďalší dôvod, prečo je najlepšie s fajčením prestať. Vedci v nej ukázali, že vedie k zvýšenému riziku srdcového infarktu.

Detox je len mnohomiliardový biznis: Tučné reklamné nápisy nabádajú, že zmesi detoxikačných štiav vám môžu pomôcť schudnúť, znížia chuť do jedla, urýchlia metabolizmus a odstránia z tela toxíny. To všetko znie lákavo. Ale prinášajú skutočne podobne pôsobivé výsledky? Samozrejme, že nie.

Ako správne používať pulzný oxymeter: Slovensko už zasiahla vlna omikronu. Jedným zo skorých príznakov zhoršenia ochorenia Covid-19 je nízka hladina kyslíka v krvi. Rozpoznať ju, je však veľmi ťažké. Viacerí odborníci preto ľuďom odporúčajú, aby si zakúpili pulzný oxymeter. Všetko podstatné o prístroji sa dozviete z tohto textu.

